¡Histórico! El América jugará en la Queens League México

El América anunció su participación en la Queens League de México, alianza que marca un hecho histórico por ser el primer equipo profesional que se involucra en este formato de futbol 7 femenil.

“La integración del Club América representa un antes y un después para la Queens League México. Que una institución histórica del futbol profesional confíe en este proyecto confirma que estamos construyendo una plataforma sólida, innovadora y con impacto real para el desarrollo del futbol femenil. Este es el tipo de alianzas que aceleran la transformación del deporte”, mencionó el exfutbolista Miguel Layún, quien funge como presidente de la Queens League México.

Uno de los objetivos de esta alianza es conectar con nuevas audiencias, consolidar la marca de Queens League e impulsar el futbol femenil en México.

Por su parte, Claudia Carrión, directora corporativa del América Femenil, se refirió a la expansión deportiva que realizan las Águilas.

“Ser parte de la Queens League representa una oportunidad estratégica para seguir expandiendo nuestro compromiso con el futbol femenil y conectar con nuevas generaciones de aficionados americanistas. Creemos en la importancia de participar activamente en formatos frescos e innovadores en la industria de entretenimiento deportivo", expresó la directiva americanista.

Debut del América y dónde ver

El América debutarán en la Queens League México este 14 de marzo, a las 19:00 horas. El rival en turno será Aliens.

Los boletos ya están a la venta, pero también contará con transmisión en Disney + y en las redes sociales de Queens League México: Youtube, Twitch, Kick, Tiktok y X.

La plantilla del América en el formato de Queens League México se confirmará en los próximos días. Destacarán exjugadoras de la institución, entre ellas, Janelly Farias.