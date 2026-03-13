¿Joya del Pachuca o del América? Patricio Salas aclara su lealtad de canterano en Liga MX 

Patricio Salas reveló cuál es su sentir respecto al equipo que lo formó futbolísticamente. Pasó por las fuerzas básicas del Pachuca, pero el América lo impulsó también desde las inferiores hasta el profesionalismo.

¿A quién se debe? El defensor de 22 años, originario de Mérida, Yucatán, resolvió el dilema tras la práctica en Coapa.

"Debuté en América. Fui canterano de América, estuve dos años en Fuerzas Básicas. Mi paso por Pachuca fue importante, nunca lo dejaré a un lado, pero hoy estoy en América, me dieron la confianza y creo que a Pachuca no lo voy a dejar, soy parte de los dos, pero soy canterano de América”, dijo Patricio Salas.

En conferencia de prensa, el delantero también acepta la plenitud con la disfruta el presente, titular en los últimos encuentros de Liga MX y Concacaf Champions Cup.

“La verdad que todo se ha ido acomodando, por lesiones, bajas... No se lo deseo a nadie, pero lo único que hago es aprovechar la oportunidad por la que he luchado tanto. Creo que es el momento de que la tengo que agarrar y no soltarla.

“Los últimos partidos antes de estas titularidades no había jugado de nueve, pero en fuerzas básicas lo fui y conozco la posición. André me vio cualidades para jugar de 10, un poco por el lado derecho. Son posiciones que se me acomodan, me gusta jugar ahí, pero de nueve no desconozco. A un nueve se le exigen goles, pero no pienso en eso, mi estilo de juego es diferente”, añadió el futbolista en lo táctico.

También el juvenil de las Águilas del América se dijo agradecido con quienes le han brindado la oportunidad de llegar al primer equipo.

"Las dos personas son la razón por la que estoy aquí. Raúl Herrera (director de Fuerzas Básicas) fue quien me trajo al club, me insistió como no tienen idea, lo veo todos los días y platico con él, me ha ayudado a crecer bastante. El profe André Jardine me hizo saber que tenía capacidades, le gustaba mi estilo. Han pasado tres años y seguimos hasta la fecha”.

Sin embargo, Pato Salas es consciente de la exigencia del club y de la competencia directa con las estrellas extranjeras.

"Siempre he dicho que es difícil debutar en cualquier club, pero en América es lo doble. Me costó llegar, pero lo importante es mantenerme. No quiero pasar dos torneos e irme. Aquí soy feliz.

"Es demasiada (exigencia), el equipo más grande del país debe ser el triple de exigente. Más que una desventaja ante los extranjeros es exigencia. Cuando debuté había un plantel con demasiada competencia, jugadores de experiencia y con carrera establecida. Eso fue lo que más aproveché, al principio no entendía, pero hoy estoy agradecido”.

Por último, Pato Salas recalcó la importancia de Henry Martín y Víctor Dávila como guías en la delantera.

"Desde que subí al primer equipo, todos los días aprendo algo nuevo. Llevo un tiempo y hay veces que debo empezar a tomar mi propio camino. Jugadores como Henry y Víctor cada día les aprendo algo nuevo. Cuando tengo alguna duda o ellos ven algo en lo que puedo mejorar, estoy abierto a escuchar”.

Ante la duda de Henry Martín, Pato Salas perfila a una nueva titularidad este domingo contra Mazatlán, juego de la J-11 del Clausura 2026.