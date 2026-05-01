¿El Tri tiene un tapado rumbo al Mundial? Conoce al jugador que volvió y pocos tenían en cuenta

César 'Chino' Huerta regresó a los entrenamientos con el Anderlecht de Bélgica, en lo que representa la primera buena noticia para el extremo mexicano desde que la pubalgia lo sacara de las canchas en octubre de 2025. Su regreso se produce a 42 días del debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, lo que convierte cada entrenamiento en una carrera contra el reloj en su deseo por formar parte de la convocatoria final.

El último partido que disputó Huerta fue el 28 de octubre de 2025, en la Copa de Bélgica ante el Ninove, encuentro en el que anotó un gol antes de salir de cambio. Desde entonces, el mexicano no volvió a sumar minutos con el Anderlecht. Lo que inicialmente parecía una lesión de manejo relativamente rápido terminó convirtiéndose en una de las historias más complejas con la molesta pubalgia.

El club belga confirmó una primera cirugía en noviembre de 2025 con un tiempo estimado de recuperación de seis a ocho semanas, pero las molestias persistieron durante la rehabilitación y Huerta tuvo que someterse a una segunda operación, extendiendo su ausencia a más de cuatro meses.

El regreso al trabajo grupal, sin embargo, no garantiza su presencia en la Copa del Mundo. Jeremy Taravel, entrenador del Anderlecht, reconoció que el club evalúa el estado del jugador día a día: "La intención es, sin duda, que juegue con nosotros esta temporada", señaló el técnico. El mismo Taravel también fue claro sobre las aspiraciones del jugador: "Quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México".

César Huerta se reincorporó a los trabajos con el cuadro del Anderlecht.) Mexsport

Hasta antes de la lesión, Huerta había sido un convocado regular de Javier Aguirre con el equipo nacional. Quince días antes de quedar fuera por la lesión, jugó 30 minutos en el partido amistoso del equipo nacional ante Ecuador el 14 de octubre de 2025.

Al Anderlecht le queda poco margen de tiempo. Al equipo belga le restan seis partidos en la temporada, incluyendo la final de la Copa de Bélgica ante el Union Saint-Gilloise, programada para el 14 de mayo. Huerta necesita al menos algunos de esos minutos para buscar llenar la pupula de Javier Aguirre para incluirlo en la lista definitiva del Tri.

En su ausencia, nombres como Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto Alvarado han surgido como candidatos para ocupar la banda izquierda del Tri. La competencia por ese lugar es real y el tiempo que tiene Huerta para demostrar su estado físico es escaso.

La situación del 'Chino' no es la única que sigue con atención el cuerpo técnico tricolor. También Edson Álvarez reapareció esta semana en los entrenamientos de su club, lo que amplía el panorama positivo para Javier Aguirre a semanas de definir su lista final.

México debuta en el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en un partido que marcará el inicio del torneo más esperado de la historia reciente del fútbol azteca. Para el 'Chino' Huerta, las próximas semanas son la última ventana para forzar su nombre en la lista.