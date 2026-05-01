Pumas presenta ‘Puma desde la cuna’: documental llegará a más de 120 salas de cine

Los Pumas de la UNAM presentaron el documental ‘Puma desde la cuna’, una producción que mostrará desde adentro la esencia del Club Universidad Nacional y que se estrenará a finales de mayo en más de 120 salas de Cinépolis.

A diferencia de otros contenidos, la película no se centra únicamente en el primer equipo varonil, sino que también da visibilidad al conjunto femenil y a las fuerzas básicas, ofreciendo un retrato integral del día a día en la institución universitaria.

Aunque la producción de Guerreros Film se realizó en tiempo récord (de febrero a abril), el presidente del club, Luis Raúl González, dejó claro que esto no es un producto al vapor por el buen paso del equipo: "No se hizo por los resultados actuales ni se está apresurando", sentenció el directivo.

Por su parte, el productor ejecutivo Rafael Moctezuma explicó que el proyecto siempre estuvo contemplado dentro de esos tiempos, incluso antes de conocer el desempeño del club en la temporada.

Moctezuma también destacó que la institución universitaria no destinó recursos económicos para la realización del filme, ya que la inversión corre completamente por parte de la productora.

“El club nos apoyó desde el principio al cien por ciento. Se puede decir que es un documental porque no es ficción, pero le llamamos película porque así le llama Cinépolis”, explicó.

Además, señaló que la intención desde un inicio fue estrenar la cinta antes del Mundial, como parte de una estrategia conjunta con la cadena de cines.

Con ‘Puma desde la cuna’, Pumas busca conectar con su afición desde una perspectiva más íntima, mostrando la identidad y formación que distinguen al club más allá de la cancha.