Antonio Mohamed estaría cerca de dejar Toluca para llegar a Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul ya mueve sus piezas rumbo al Apertura 2026, y en ese tablero el nombre de Antonio Mohamed es el que hoy toma ventaja para convertirse en el próximo entrenador de la Máquina, en una decisión que apunta a ser estratégica en medio de la recta final del torneo.

El actual técnico del Toluca vive un momento clave. Más allá de lo que ocurra en la Liguilla, donde incluso podría aspirar al tricampeonato, el propio entorno del ‘Turco’ ya habría dejado claro que no continuará con los Diablos Rojos para el siguiente torneo, que arrancará en julio. Esa postura abre la puerta para que otros clubes aceleren contactos, y es ahí donde aparece Cruz Azul con conversaciones adelantadas.

En La Noria no quieren perder tiempo. La salida de Nicolás Larcamón obligó a tomar decisiones inmediatas y, de momento, el equipo será dirigido por Joel Huiqui como técnico interino en la serie ante Atlas. Sin embargo, la intención de la directiva va más allá de lo inmediato, pensando en un proyecto sólido de cara al próximo semestre.

El escenario, eso sí, todavía tiene variables. Aunque Huiqui no parte como favorito para quedarse con el cargo, un eventual título podría modificar cualquier panorama, obligando a la directiva a replantear su decisión final. Aun así, hoy el plan apunta a un cambio en el banquillo.

Además de Mohamed, hay otros nombres que han sido vinculados con Cruz Azul. Guillermo Almada, con títulos en el futbol mexicano tras sus etapas con Santos y Pachuca, aparece como una opción atractiva por su estilo y conocimiento de la liga. A él se suma Matías Almeyda, recordado por su campeonato con Chivas en 2017 y actualmente sin equipo, lo que lo convierte en una alternativa disponible de inmediato.

Sin embargo, la diferencia clave está en el momento y la inercia. Mohamed no solo se mantiene vigente, sino que llega con inercia positiva por sus resultados recientes y una reputación consolidada en el futbol mexicano, donde ya ha sido campeón con cuatro equipos diferentes, factores que lo colocan un paso adelante en la carrera.

Así, mientras Cruz Azul se juega su futuro inmediato en la Liguilla y Mohamed está cerca de consolidar una dinastía, la planeación del siguiente torneo ya está en marcha, y todo indica que el ‘Turco’ es el principal candidato para tomar el control de la Máquina en una nueva etapa que buscará devolver al club al protagonismo