América se desquita con el León tras perder el Clásico Nacional de Liga MX Femenil 

El América dejó atrás la derrota ante las Chivas. Encontró en el León el desquite, con victoria 4-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en juego correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Noche de reivindicaciones para las Águilas bajo el mando de Ángel Villcampa, quien poco a poco recupera jugadoras, como Daniela Espinosa en la segunda mitad y la brasileña Isa Haas como titular por segunda vez con la camiseta del América (51 pases efectivos).

El marcador lo abrió América de forma temprana. Apenas rebasaba el primer minuto de juego, cuando Nancy Antonio probó suerte con un disparo cruzado fuera del área que tomó por sorpresa a la guardameta Nicole Buenfil.

El 2-0 no tardó en caer. En un servicio al área, la brasileña y refuerzo bomba Geyse Da Silva Ferreira finiquitó con un remate picado de cabeza (13’).

El León Femenil, dirigido por Alejandro corona, encontró una ligera esperanza de complicarle el juego a las Águilas justo en el cierre del primer tiempo. Tras una sosa reacción de la defensiva americanista, Valeria Razo disparó a primer palo de Sandra Paños, para el 2-1.

América bajó su intensidad para la segunda mitad, aunque tuvo el juego bajo control con un 64 por ciento de posesión.

A su vez, las Águilas del América aprovecharon la noche a su favor, para dar algunas sorpresas en la plantilla: la reaparición de Daniela Espinosa tras una lesión que la hizo perderse todo el Apertura 2025, además de la vuelta a la acción de Sarah Luebbert, baja en la derrota ante las Chivas la jornada anterior (3-2), mientras que Scarlett Camberos también jugó tras cumplir una suspensión.

El América infló la ventaja con dos anotaciones más. Cayó el doblete de Nancy Antonio (62’) y el tanto de Jana Gutiérrez (90’); sin embargo, La Fiera encontró en el último suspiro el espacio para hacer daño por conducto de Valeria Razo (98’), quien regresa a casa con un doblete.

Con el 4-2, el América Femenil cerró las actividades de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en el quinto lugar, con 24 puntos, cinco de distancia con las líderes Rayadas de Monterrey. Mientras que el León Femenil sigue en un bache, con 12 puntos en el lugar 12.

El próximo juego del América Femenil será el 16 de marzo, de nueva cuenta como local, ante las Diablas del Toluca. Las esmeraldas se medirán de locales el 16 de marzo contra Mazatlán.