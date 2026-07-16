Hernán Crespo es anunciado como nuevo entrenador del Atlas para el Apertura 2026

El técnico argentino de 51 años, Hernán Crespo, fue anunciado de manera oficial por el Atlas como su nuevo entrenador de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, convirtiéndose en el noveno estratega que arrancará un proceso en este semestre dentro del futbol mexicano.

Tras días de negociaciones luego de la intempestiva salida de Diego Cocca, Atlas aceleró las negociaciones con el estratega que cuenta con diversos títulos, resaltando la Copa Sudamericana obtenida con Defensa y Justicia en 2020 y la Champions League de Asia en su paso por el Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos en 2024.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el conjunto 3 veces campeón del futbol mexicano le dio la bienvenida a quien intentará devolver al protagonismo al conjunto Rojinegro durante el Apertura 2026 de la Liga MX:

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT. Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo”, anunció el conjunto de La Academia.

¿Cuándo debutará Hernán Crespo con Atlas?

En caso de dirigir la Jornada 1, Hernán crespo estaría en el banquillo Rojinegro desde este viernes 17 de julio cuando Atlas se mida a León en la cancha del Estadio Nou Camp, sin embargo, en las siguientes horas será cuando se determine si podrá estar dentro del terreno de juego o si sus primeros minutos como estratega de La Academia se postergarán hasta la Jornada 2, cuando visiten a Santos el sábado 25 de julio.

Su presentación en el Estadio Jalisco se dará hasta la Jornada 3, cuando Atlas reciba a Rayados de Monterrey el sábado 1 de agosto, protagonizando uno de los duelos en donde Hernán Crespo se reencontrará con Matías Almeyda, futbolista con quien compartió vestidor en la Selección de Argentina y a quienes les une un vínculo como lo es su idilio con River Plate.

Aereus 40 Pro III es el nuevo balón de la Liga MX. Daniel Arriaga/Liga MX

BFG