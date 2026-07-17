Antonelli domina segunda práctica en Bélgica y 'Checo' Pérez termina en el sitio 20

Andrea Kimi Antonelli puso la casa en orden para dominar la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez finalizó en el lugar 20, nuevamente por delante de los dos pilotos de Aston Martin.

El piloto italiano, quien llega con ventaja de puntos en el liderato del campeonato, cronometró una vuelta de 1:46.911m con diez minutos cumplidos en la segunda tanda de este viernes, haciéndolo con el neumático medio.

Pero una vez que los Red Bull inauguraron las simulaciones de calificación y lo desplazaron al tercer sitio, Antonelli respondió con el compuesto suave para mejorar a 1:45.944m, tiempo que le dio definitivamente el primer puesto.

Su diferencia sobre Lando Norris fue de 0.190s, en tanto que Max Verstappen, quien lideró el primer entrenamiento, fue tercero, con déficit de casi medio segundo.

Lewis Hamilton e Isack Hadjar, quien sancionará por cambio de unidad de potencia, completaron los cinco primeros lugares. Junto con Oscar Piastri, sexto en el resultado, fueron los únicos en acabar a menos de un segundo de Antonelli.

Por su parte, George Russell y Charles Leclerc acabaron en los sitios 8 y 11.

¿Dónde finalizó ‘Checo’ Pérez en la Práctica 2 de Bélgica?

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez completó 18 vueltas en el circuito de Spa-Francorchamps, haciendo simulaciones con neumáticos medios.

Su tiempo fue 3.652s más lento que el de Antonelli, con el cual ocupó el puesto 20, nuevamente adelante de la dupla de Aston Martin por más de un segundo, pero con déficit cercano a cuatro décimas ante su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas.

Dos banderas rojas aparecieron en la práctica. La primera fue causada por grava que un auto dejó pasados los diez minutos de actividad mientras que, con quince minutos restantes, Pierre Gasly perdió el control de su Alpine al salir de la Curva 14, se despistó y la parte trasera de su monoplaza golpeó con la barrera.

Gasly salió ileso, aunque por los trabajos de limpieza, sólo hubo dos minutos de pista habilitada, por lo que los pilotos sólo pudieron practicar simulaciones de arranque.

La actiivdad de la Fórmula 1 en Bélgica continuará este sábado con la tercera sesión de ensayos, pactada para las 4:30 hrs (Tiempo del Centro de México), mientras la calificación comenzará a las 8:00 hrs.