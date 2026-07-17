Julián Álvarez es intransferible: Atlético lanza contundente mensaje al Barcelona

El Atlético de Madrid no tiene intención de desprenderse de Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club rojiblanco, aseguró que la postura de la institución es firme y que el delantero argentino continuará en el equipo, pese al interés de varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona.

El directivo reveló que el Atlético ya comunicó su decisión al futbolista, a sus representantes e incluso al presidente del Barcelona, dejando claro que el atacante es una pieza fundamental para el proyecto deportivo.

Mi postura es clara, la del club también. Se lo hemos dicho al jugador, a sus agentes y al presidente del Barcelona. Yo no tengo duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y de que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", afirmó Miguel Ángel Gil.

Atlético rechaza ofertas millonarias por Julián Álvarez

Gil también confirmó que el club desestimó una oferta de 100 millones de euros por el campeón del mundo y aseguró que ni siquiera una propuesta superior cambiaría la decisión de la directiva.

Hace poco escuché declaraciones del presidente del Barcelona donde decía que la oferta que había hecho no era infinita. Nuestra respuesta es que sí es infinita. No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni una de 200 millones", sentenció.

Con estas declaraciones, el Atlético de Madrid deja claro que Julián Álvarez es intransferible y una de las piezas clave del proyecto encabezado por Diego Simeone.

Julián Álvarez se concentra con Argentina

Mientras se mantiene la incertidumbre en torno a su futuro en el mercado de fichajes, Julián Álvarez reportará con la Selección de Argentina, con la que disputará la Final del Mundial frente a España el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.