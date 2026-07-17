Argentina vs España: FIFA confirma los uniformes para la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya tiene definida la indumentaria que utilizarán ambas selecciones. Tras la reunión técnica previa al partido, la FIFA confirmó que los dos equipos podrán disputar el encuentro con sus uniformes tradicionales, al no existir conflicto entre los colores de sus camisetas.

Argentina vestirá su clásico uniforme albiceleste

La Selección de Argentina saltará a la cancha con su tradicional camiseta de franjas celestes y blancas, acompañada de pantalón y medias blancas, el uniforme que más ha utilizado durante el Mundial 2026 y con el que buscará conquistar un nuevo campeonato.

A lo largo del torneo, la Albiceleste únicamente realizó ligeras modificaciones en algunos encuentros, utilizando variantes en las medias o recurriendo a su uniforme alternativo cuando fue necesario.

España jugará con su tradicional camiseta roja

Por su parte, España disputará la Final del Mundial 2026 con su uniforme principal: camiseta roja con detalles en azul y amarillo, pantalón azul marino y medias del mismo color.

La Roja también alternó entre su uniforme titular y el de visitante durante el torneo, dependiendo de las disposiciones de cada partido, aunque para el duelo por el título podrá portar sus colores históricos.

Así vestirán los porteros en la Final del Mundial 2026

Los guardianes del arco también tienen sus armaduras definidas para facilitar la identificación del cuerpo arbitral y los aficionados:

Emiliano 'Dibu' Martínez: Defenderá la meta argentina vestido completamente de verde, su color de la suerte.

Unai Simón: Custodiará el arco español portando un conjunto totalmente azul claro.

Con los uniformes confirmados y las estrategias afinadas, el mundo se detiene para presenciar un choque histórico. Argentina busca consolidar su dinastía con una estrella más en el escudo, mientras que España intentará volver a la cima del balompié mundial en Nueva York.