Atlas anuncia la salida de Diego Cocca a 4 días de debutar en el Apertura 2026

Once meses después de haber arribado al conjunto Rojinegro, Atlas anunció la salida de Diego Cocca de cara al Apertura 2026 de Liga MX, torneo en el que debutarán en 4 días frente a León; no anunciaron a un Director Técnico que quede al frente.

De esta forma fue como el conjunto tapatío informó a medios de comunicación y aficionados sobre la salida del estratega que en su anterior etapa llevó 2 títulos de Liga MX a las vitrinas de la escuadra Rojinegra:

“Atlas FC reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual”.

¿Cuándo debuta Atlas en el Apertura 2026?

Sin un técnico definido para afrontar el primer compromiso de este nuevo semestre, Atlas deberá preparar el compromiso ante León en el Estadio Nou Camp. Estos son los detalles del duelo a celebrarse en El Bajío:

Día: viernes 17 de julio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 1, Apertura 2025.

El Nou Camp tiene un aforo para un total de 31,297 espectadores Mexsport

Este mismo semestre, Atlas afrontará la Leagues Cup 2026, torneo binacional en el que se medirá ante Columbus Crew, Charlotte FC y Cincinnati FC en busca de su boleto a la siguiente etapa del certamen y consagrarse como uno de los tres mejores, sitio que le brindaría la posibilidad de calificar a la Concachampions 2027.

BFG