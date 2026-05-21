Hermosillo lanzó dardos a Pumas: ‘ganen una Copa en su estadio y cierren la boquita’

Carlos Hermosillo le puso “pimienta” al duelo a la final del Clausura 2026 de la Liga MX y arremetió contra aquellas personas de Pumas que dicen que Cruz Azul no tiene estadio. Les pidió que primero ganen una Copa en el Olímpico Universitario y, además, que cierren “la boquita”.

“Primero ganen una Copa que no la han podido ganar en su estadio, Cruz Azul fue y les ganó una Copa, está bien, es su casa, pero cierren la boquita, jueguen. Lo primero que tienen que hacer es jugar porque en su estadio no han ganado ni una Copa”, mencionó el histórico exjugador de La Máquina en el programa ‘La Última Palabra’.

Carlos Hermosillo destacó que el Olímpico Universitario es del Patronato Mexsport

Para Carlos Hermosillo el estadio no juega y recalcó el invicto de Cruz Azul en CU, que además recalcó que es del Patronato.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX? Pumas Cruz Azul Votar TOTAL:

“Hablen de futbol, no del estadio, ¿el estadio juega? Cruz Azul es invicto en tu estadio, en su estadio, que es del Patronato, en su estadio y campeón de la Concachampions, así que mejor jueguen”, añadió.

Cuando le peguntaron si se sentía mal que no tuvieran estadio, Carlos Hermosillo respondió que “vamos a tener un súper estadio. Tenemos mucho más que afición que tus Pumitas. Parece que el estadio jugara”.

Carlos Hermosillo resaltó que Cruz Azul tiene más afición que 'Pumitas' Mexsport

La serie entre Pumas y Cruz Azul todavía no se juega y ya tiene su dosis de polémica, no por el estadio, sino por el tema del arbitraje, donde los dirigidos por Joel Huiqui pidieron que se cambiara de árbitro principal para el partido del próximo domingo.

Este jueves, se jugará el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo que comenzará a las 8 de la noche.

¿DÓNDE VER EL CRUZ AZUL PUMAS, IDA DE LA FINAL DEL CLAUSURA 2026?

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