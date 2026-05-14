‘Siempre se equivoca’, ‘error grotesco’, reaccionan a la falla de Kevin Mier

El error de Kevin Mier sigue teniendo ecos. El portero de Cruz Azul se llevó los reflectores al propiciar el gol de Chivas. Para Carlos Hermosillo, el originario de Santander, Colombia, siempre se equivoca en Liguillas, luego del empate 2-2 entre los dirigidos por Joel Huiqui y el Guadalajara en la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Carlos Hermosillo sugiere poner atención a Kevin Mier Mexsport

“Lo de que Kevin Mier deberían de poner mucha atención, siempre se equivoca en las Liguillas, siempre. Es increíble, los jugadores importantes se ven en la Liguilla, no en el torneo regular, en la Liguilla aparecen los hombres, no los nombres”, mencionó Carlos Hermosillo en el programa ‘La Última Palabra’.

Santiago Sandoval no perdonó y aprovechó el error de Kevin Mier Mexsport

En una buena combinación de Chivas, Ricardo Marín mandó un derechazo, Kevin Mier quiso quedarse con el balón, pero lo dejó a la deriva para que Santiago Sandoval lo empujara al fondo y sumara su tercer gol en Liguilla al minuto 28 del partido en el Estadio Banorte.

Por su parte, el comentarista Luis García calificó el error de Kevin Mier como grotesco.

“Se equivoca Mier de manera grotesca, uno de los errores más grotescos que le hemos visto”, señaló.

Santiago Sandoval suma 3 goles en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

¿QUÉ NECESITA CHIVAS PARA AVANZAR A LA FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

- Cualquier empate le sirve.

- Victoria.

¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA AVANZAR A LA FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

- Victoria.