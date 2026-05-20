NBA Playoffs 2026: Thunder empata serie ante Spurs con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander recuperó su forma de Jugador Más Valioso tras un discreto inicio de serie al encestar 30 puntos, mientras que Alex Caruso añadió 17 desde el banquillo para que los Thunder de Oklahoma City vencieran el miércoles 122-113 a los Spurs de San Antonio, empatando a un triunfo por bando las finales de la Conferencia Oeste.

Chet Holmgren aportó 13 unidades, en tanto que los reservas Jared McCain y Cason Wallace sumaron 12 cada uno para Oklahoma City. Los suplentes de los Thunder resultaron una pieza clave al superar a los de San Antonio por 57-25 en anotaciones, además de capitalizar una ventaja de 27-10 en puntos derivados de pérdidas de balón.

Creo que todos jugamos mejor”, afirmó el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Tenía una confianza tranquila al respecto. No sabía si ganaríamos o perderíamos el partido, pero después de ver el primer encuentro y conocer a mi equipo, estaba bastante seguro de que saldríamos a jugar mejor esta noche”.

Por los Spurs, el novato Stephon Castle lideró el ataque con 25 puntos, seguido por Devin Vassell con 22. Victor Wembanyama firmó una actuación destacada de 21 tantos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos.

El tercer compromiso de la serie se disputará el viernes en San Antonio.

Thunder muestra resilencia

Isaiah Hartenstein, quien apenas tuvo minutos en el primer enfrentamiento, registró 10 puntos y 13 rebotes para los Thunder, que mejoraron su marca a 14-5 esta temporada en partidos posteriores a una derrota, logrando apenas su segundo triunfo en siete careos contra los Spurs este año.

La victoria, sin embargo, dejó saldo adverso para Oklahoma City debido a la baja del escolta Jalen Williams. El jugador, quien ya se había perdido seis partidos en esta postemporada por una distensión en el tendón de la corva izquierda, abandonó la duela en la primera mitad por una molestia en la misma zona. El cuerpo médico reportó rigidez, lo que pone en duda su participación para el viernes.

San Antonio también sufrió problemas físicos en su plantilla. Ante la ausencia del base All-Star De’Aaron Fox por dolor en el tobillo, su reemplazo en el cuadro titular, Dylan Harper, se retiró tras lastimarse la pierna derecha luego de sufrir dos caídas aparatosas durante el tercer periodo.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, no ofreció una actualización sobre el estado de Harper tras el partido, aunque reconoció el impacto de jugar sin dos de sus guardias principales.

Es evidente que este equipo es de los mejores presionando para provocar entregas de balón, de modo que cuando te faltan tus principales creadores e iniciadores de juego se genera una presión extra, tanto en la rotación como en la estrategia”, explicó Johnson. “Tendremos que ser más precisos en ese aspecto porque es difícil jugar contra ellos incluso con el plantel completo”.

San Antonio perdía por 11 puntos al llegar al medio tiempo y por ocho al iniciar el último cuarto. Los Spurs lograron recortar la distancia a 99-97 gracias a un triple de Harrison Barnes desde la esquina a falta de 9:06 minutos en el reloj.

No obstante, los Thunder aseguraron el resultado en los siguientes dos minutos y medio mediante una racha de 11-0, la cual incluyó un triple contra el tablero por parte de McCain que estiró la ventaja local a 13 unidades.

A pesar de los balones perdidos y las ausencias de Fox y Harper en el tramo definitivo, San Antonio continuó peleando. Una canasta de Wembanyama en la pintura acercó a los visitantes 118-113 con 1:25 minutos por jugar, pero una bandeja final de Gilgeous-Alexander liquidó el encuentro para asegurar el viaje a Texas con la serie igualada.