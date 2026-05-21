Árbitros denuncian a Florentino Pérez y al Real Madrid

La Asociación Española de Árbitros de Futbol (AESAF) presentó dos denuncias contra Florentino Pérez, Real Madrid TV y el Real Madrid CF, ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte por considerar que algunas actuaciones y contenidos públicos incitan al incremento de la presión o violencia sobre el colectivo arbitral.

“La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados”, indicó.

Los árbitros señalaron que seguirán impulsando medidas de prevención Reuters

Subrayaron que las denuncian se basan dentro de la línea de actuación institucional que mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles.

La Asociación Española destacó que su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen de función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia.

Las denuncias se unen a la petición de abrir un expediente disciplinario contra Florentino Pérez Reuters

La AESAF subrayó también la importancia de “continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte”.

“AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del futbol español", advirtió.

Esta denuncia de la AESAF se une a la petición ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) de abrir un expediente disciplinario a Florentino Pérez por sus declaraciones de días antes contra el colectivo arbitral en la rueda de prensa que ofreció y en una entrevista posterior en televisión.

Con información de Europa Press.