Árbitros denuncian a Florentino Pérez y al Real Madrid
La Asociación Española de Árbitros de Futbol presentó dos denuncias contra Florentino Pérez, Real Madrid TV y Real Madrid CF, por incitar a la presión o violencia sobre el colectivo
La Asociación Española de Árbitros de Futbol (AESAF) presentó dos denuncias contra Florentino Pérez, Real Madrid TV y el Real Madrid CF, ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte por considerar que algunas actuaciones y contenidos públicos incitan al incremento de la presión o violencia sobre el colectivo arbitral.
“La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados”, indicó.
Subrayaron que las denuncian se basan dentro de la línea de actuación institucional que mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles.
La Asociación Española destacó que su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen de función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia.
La AESAF subrayó también la importancia de “continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte”.
“AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del futbol español", advirtió.
Esta denuncia de la AESAF se une a la petición ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) de abrir un expediente disciplinario a Florentino Pérez por sus declaraciones de días antes contra el colectivo arbitral en la rueda de prensa que ofreció y en una entrevista posterior en televisión.
Con información de Europa Press.