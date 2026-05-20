Arrestan a Ludwig Kaiser, El Grande Americano; ¿peligra su lucha en AAA?

El personaje de “El Grande Americano” podría estar en juego tanto en la WWE como la empresa AAA luego de que el luchador Marcel Barthel, quien da vida a Ludwig Kaiser, fue arrestado en el estado de Florida, esto según informan diversos medios.

Según los informes, los documentos de las corporaciones de policía indican que la detención ocurrió el miércoles 20 de mayo a las 14:37 horas, en la jurisdicción de Orange County.

Los registros clasifican el caso con el cargo de agresión física, un concepto estipulado bajo el término de "battery" en las leyes del país. Los informes de cobertura difundidos por el periodista Sean Ross Sapp, mediante la plataforma Fightful, señalan que el arresto derivó de un intercambio de golpes con un individuo. Los reportes de policía descartan la existencia de elementos de violencia doméstica en el expediente judicial como en un principio algunos señalaron en la red social X.

¿Qué pasará con la pelea de El Grande Americano en AAA?

Ludwig Kaiser ya no se encuentra bajo arresto luego de que pagó una fianza de 1,000 dólares. Las instituciones de justicia mantienen bajo restricción de acceso la dirección del lugar de los hechos, los datos de identidad del segundo sujeto participante y el documento policial de los oficiales.

El luchador de 35 años de edad mantiene su vivienda en la ciudad de Orlando, sede de los centros de entrenamiento de WWE. Barthel firmó un contrato con la compañía en el año 2017. En sus etapas de inicio laboró en la división NXT.

Penta y Grande Americano frente a frente en el ring. Foto: WWE

Su carrera ha despegado recientemente al usar la máscara y darle vida al personaje de “El Grande Americano”. Bajo esta faceta, encabeza la facción "Los Americanos" e inició un periodo de apariciones en funciones de la empresa Lucha Libre AAA.

El calendario de AAA incluye el evento de nombre “Noche de los Grandes”, con fecha estipulada para el 30 de mayo en las instalaciones de la Arena Monterrey donde se enfrentará a “El Original” con el objetivo de definir quien sostendrá el personaje de El Grande Americano.

El pago de la fianza confiere la facultad de llevar el juicio fuera de los centros de prisión; sin embargo, los juzgadores de Florida poseen la capacidad de aplicar condiciones de restricción de salida del país, lo cual podría dificultar el combate dentro de una semana.