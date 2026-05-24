Carlos Hermosillo manda contundente mensaje a Cruz Azul previo a la Final

El Estadio Olímpico Universitario se encuentra prácticamente lleno para recibir la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Con los boletos agotados desde hace días, la afición auriazul y una importante presencia cementera prometen crear un ambiente electrizante para definir al nuevo campeón de la Liga MX.

Ambas plantillas llegan con todo para buscar su objetivo: Pumas sueña con romper una larga sequía en casa, mientras Cruz Azul aspira a conquistar su décima estrella y quitarse la etiqueta de eterno candidato.

Fiesta en La Noria: Afición apoya a Cruz Azul Cortesía Cruz Azul

Hermosillo manda mensaje motivador a Cruz Azul previo a la Final

Carlos Hermosillo, máxima leyenda y goleador histórico de Cruz Azul, publicó un video en sus redes sociales para enviar un mensaje directo de apoyo a la Máquina antes del decisivo partido en Ciudad Universitaria.

En el video, el “Grandote de Cerro Azul” se mostró confiado y emotivo, llamando a la afición y al equipo a darlo todo.

Hoy es de esos días que más añoro en el futbol porque hoy jugamos una Final... A los jugadores, hay días que uno no necesita motivación, hoy es un día que se necesita un estado de ánimo maravilloso", afirmó.

De igual manera, el histórico ex delantero de La Máquina fue contundente y señaló que los jugadores deben de estar concentrados para no cometer ningún error, ya que eso es lo que puede definir el título.

Cometer lo menos que se puede, errores. No caer en el juego brusco, no hacerse expulsar. Yo confió mucho en estos jugadores, confió que hoy nos toca", refirió.

Cruz Azul pidió cambio de árbitro y originó la polémica Mexsport

Hermosillo recordó el reciente título de Concachampions que Cruz Azul levantó precisamente en el Estadio CU, utilizando esa hazaña para motivar y restarle presión a la localía de Pumas.

Cruz Azul, con historial complicado en finales de visita

Cruz Azul llega como uno de los grandes favoritos para llevarse el título del Clausura 2026. Su buen paso en el torneo y solidez defensiva lo posicionan como el equipo con mayores argumentos para coronarse en CU.

Sin embargo, la historia reciente de La Máquina en finales fuera de casa genera cautela. Los cementeros han disputado siete finales de visita en torneos cortos, de las cuales han perdido 4, un registro que refleja la dificultad de cerrar series como visitantes ante rivales motivados.

Pese a esto, el plantel dirigido por Joel Huiqui confía en romper esa mala racha. Con un plantel experimentado, figuras en gran momento y el respaldo de su afición que promete hacer sentir su presencia en el Estadio CU, Cruz Azul buscará escribir una nueva página en su historia y alzar la Décima en territorio rival.