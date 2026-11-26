Hechicero y Bárbaro Cavernario se vuelven a ver las caras en una final, 12 años después de la que protagonizaron en el Torneo En Busca de un Ídolo. Este viernes 27 de noviembre de 2026 en la Arena México, chocarán por el título de La Leyenda Azul, que tendrá a su primer bicampeón. La Catedral de la Lucha Libre tendrá otro lleno, debido a que los boletos se agotaron.

“Doce años después nos volvemos a encontrar y con quién sea, tengo que demostrar que estoy pasando por mi mejor momento”, señaló Hechicero, ganador del Grand Prix 2026 y excampeón mundial de los pesados del CMLL.

La función de este viernes 27 de noviembre de 2026 en la Arena México, tendrá un lleno total al agotarse los boletos Foto: CMLL

Hace 12 años, Bárbaro Cavernario conquistó el torneo En Busca de un Ídolo, precisamente al vencer a Hechicero, en lo que fue la tercera edición del certamen en 2014.

El 2026 está significando un gran año para “El Alquimista del Ring” y considera que es una recompensa de años, cuya preparación es para este tipo de oportunidades.

En Lucha Kingdom 2026, Hechicero perdió el Campeonato Mundial Completo del CMLL y admitió aquella derrota ante Zack Sabre Jr, pero volvió a sonreír cuando se oficializó que será retador del británico en el majestuoso Tokio Dome.

“Se me hizo injusto que ningún mexicano me retara. No es una vitrina para el campeón, es para la empresa y para los luchadores, este título ha estado en diferentes países y muchos luchadores extranjeros voltean a verlo. No solo a Hechicero le dio visibilidad, la tienen todos”, exclamó.

Hace unos días, el luchador mexicano externó su deseo de ir de nuevo por Zack Sabre Jr, una rivalidad que nació en el 2018.

“En Wrestle Kingdom estuvimos ahí Mascara Dorada, Soberano y yo, hace dos años. Lo mencioné en el CMLL Informa, le tiré a lo grande y funcionó. A veces es bueno externar las cosas”, recalcó.

“Encontré la forma de hacer mi estilo en base a lo que puedo analizar en mis rivales. Hasta este momento de mi carrera, puedo enfrentarme con cualquier tipo de luchador, aéreo, recio…”, agregó.