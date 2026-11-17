La primera función de Lucha Kingdom trajo dos nuevos monarcas, además en la batalla estelar Místico y Último Guerrero fusionaron sus máscaras en su salida de vestidores y se llevaron la victoria sobre Yota Tsuji e Hirooki Goto sobre el ring de la Arena México, cartel que se realizó el lunes 16 de noviembre de 2026.

Como era de esperarse, Yota Tsuji se fue encima de Místico. Los japoneses se adueñaron de las acciones en los primeros minutos, pero después los mexicanos impusieron condiciones. “El Rey de Plata y Oro” cambió el guión del final, al vencer con unos lances a Hirooki Goto y no con la tradicional “Mística”.

Después de las batallas, los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro-Wrestling (NJPW) salieron para tomarse la foto oficial de Lucha Kingdom 2026.

Todos salieron a la foto oficial de la primera edición de Lucha Kingdom 2026 Jorge Málaga

En la batalla semifinal, Zack Sabre Jr había advertido que el encuentro contra Hechicero era el más importante para él en 2026, por lo que sería más rudo. Cumplió su palabra. Ambos gladiadores dieron una demostración de la lucha a ras de lona, fue un vaivén de emociones.

Al luchador británico le resultó castigar el brazo del “Alquimista del ring”, de ahí surgió la llave para llevarlo a toque de espaldas con un puente y acabar con su reinado. Al final, Zack se burló del mexicano.

Zack Sabre Jr destronó a Hechicero del Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL Jorge Málaga

Nuevos monarcas. Ángel de Oro y Niebla Roja vieron cómo sus Campeonatos de Parejas NJPW Strong cambiaron de dueños. Taiji Ishimori se lanzó con una plancha sobre “El luchador de 24 kilates”, mientras Titán dio cuenta del “He-Man” lagunero con unas “estacas”.

“Para mi fue una gran sorpresa obtener estos campeonatos y todavía más especial haberlos obtenido con Ishimori, para mí es un maestro, un luchador que tengo muchos años admirándolo, lo respeto mucho. Me sorprendía cuando iniciaba como luchador, ver sus videos, todo su talento, después compartir el ring con él, conocerlo, pertenecer a la misma facción y ahora obtener un Campeonato de Parejas, es una meta alcanzada, un sueño que se está haciendo realidad”, dijo Titán en conferencia de prensa.

La que sí retuvo su Campeonato Femenil IWGP, fue Syuri, quien venció a una combativa Kira.

Soberano Jr y Shota Umino brindaron una buena lucha, donde el “Lujo de la lucha libre” se llevó la contienda, aunque el japonés también recibió una ovación del público.

Konosuke Takeshita reconoció a Bárbaro Cavernario. Tras ganar la batalla al “Rey de los mano a mano”, el japonés le dio la mano al mexicano, se la levantó y pidió un aplauso por el combate que ambos brindaron; este gesto fue vitoreado por el público.

Douki y SHO se combinaron a la perfección para castigar y a Guerrero Maya Jr y vencerlo. El de Puebla tuvo de aliado a Xelhua.

“El Galeón Fantasma” sale con el brazo en todo lo alto. En una batalla en relevos atómicos, Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato se apoderaron de las acciones en los primeros minutos, pero conforme pasaron los minutos, Zandokan Jr, Difunto, Barboza y Furia Roja, le dieron la vuelta a la situación para sacar la victoria.

Para abrir el cartel de Lucha Kingdom 2026, Brillante Jr, Capitán Suicida y Rey Pegasus, vencieron a Okumura, Yoh y Master Wato.