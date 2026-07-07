América prepara viaje y oferta para fichar a Borja Iglesias,  seleccionado de España en el Mundial

El mercado de fichajes del América podría entrar en su fase decisiva durante los próximos días. A menos de dos semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, la directiva azulcrema acelerará las gestiones para intentar concretar la contratación del delantero español Borja Iglesias, uno de los principales objetivos para reforzar el ataque.

De acuerdo con información de TVC Deportes, representantes del Club América sostendrán una reunión este fin de semana en Estados Unidos con el entorno del atacante que es propiedad del Betis. El encuentro buscará acercar posturas y definir si existen las condiciones para que el futbolista llegue a la Liga MX.

La dirigencia encabezada por Santiago Baños considera prioritaria la incorporación de un centrodelantero y Borja Iglesias se mantiene como la principal apuesta. La intención del club es presentar de manera formal el proyecto deportivo y la propuesta económica para convencer al internacional español.

¿Cuál es el estado de Borja Iglesias?

El delantero de 33 años todavía pertenece al Betis y mantiene contrato hasta junio de 2027, por lo que América tendría que negociar una transferencia que rondaría los tres millones de dólares, además de alcanzar un acuerdo salarial con el jugador.

La negociación ha cobrado fuerza después de la participación de Borja Iglesias con la Selección de España durante el Mundial de 2026. Aunque tuvo pocos minutos en el torneo, su intensidad para presionar la salida del rival llamó la atención de la dirección deportiva americanista, que busca un atacante con mayor movilidad y capacidad para encajar en el sistema de Guillermo Almada

Borja Iglesias tiene 33 años y pertenece al Betis. IMAGN IMAGES via Reuters

La operación no será sencilla. Además del costo del traspaso, América deberá convencer al futbolista de dejar el futbol europeo para iniciar una nueva etapa en México. Sin embargo, en Coapa existe optimismo de que la reunión del fin de semana permita avanzar de forma importante en las negociaciones.

Si las negociaciones prosperan, Borja Iglesias se convertiría en el fichaje estelar del América para el Apertura 2026 y en uno de los movimientos más llamativos del mercado de verano en la Liga MX. El desenlace podría conocerse en cuestión de días, justo antes del arranque del campeonato.