Harry Kane, el Balón de Oro que no convenció a los futbolistas para entrar al 11 de FIFPRO

La temporada 2025-2026 marcó un hito en la carrera del huracán inglés, pues Harry Kane no solo levantó su primer Balón de Oro, sino que también firmó una temporada de ensueño en términos estadísticos. Sin embargo, los resultados del 11 del año de FIFPRO colocaron al noruego Erling Haaland en su lugar.

La ausencia de Harry Kane contrasta con su más reciente distinción individual, el Balón de Oro, considerado por muchos como el galardón más destacado que un jugador puede recibir en el mundo del futbol. Sin embargo, para los votantes, el delantero del Manchester City tuvo un mejor semestre.

Para elegir el 11 del año de la temporada, FIFPRO recopiló cerca de 20 mil votos de jugadores de distintos rincones del mundo. Entre los requisitos para emitir su voto a través de la plataforma oficial del organismo, los futbolistas debían haber disputado al menos 30 partidos durante el año.

Por ello, sorprende que Harry Kane no figure en el 11 del año, pues ningún delantero de las cinco principales ligas de Europa tuvo un mejor rendimiento individual que el británico, quien destacó con 81 contribuciones de gol en 63 partidos disputados. Además, promedió 1.12 anotaciones cada 90 minutos, mientras que Erling Haaland registró 0.90.

¿Quiénes formaron parte del once de FIFPRO?

En la categoría de delanteros, el once del año de FIFPRO terminó con Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Lamine Yamal. Los cuatro ocuparon los lugares disponibles en el sector ofensivo, dejando fuera a Harry Kane.

El equipo ideal también quedó integrado por David Raya en la portería; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes en la defensa; mientras que Jude Bellingham, Rodri y Vitinha conformaron el mediocampo.