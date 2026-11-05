Harry Kane renueva con el Bayern después de conquistar el Balón de Oro 2026

Harry Kane continuará ligado al Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029. El conjunto alemán anunció este jueves 5 de noviembre la extensión del contrato del delantero, quien llegó procedente del Tottenham en 2023 y tenía vínculo hasta 2027.

El acuerdo representa una apuesta por mantener al capitán de Inglaterra dentro del proyecto dirigido por Vincent Kompany. La noticia llega después de que Kane recibiera el Balón de Oro 2026 el pasado 26 de octubre, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en conquistar el reconocimiento en 25 años, desde Michael Owen.

El atacante superó en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, después de una campaña en la que acumuló 73 goles entre su club y la selección inglesa.

Me siento como en casa en el FC Bayern, me encanta el club, la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo increíble y, con Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me siento orgulloso por formar parte de este club. Toda mi familia está muy feliz aquí, quería quedarme, tengo muchas ganas de afrontar el futuro y quiero seguir ganando títulos con este gran club."

Harry Kane entre los futbolistas mejor pagados en Europa

La extensión del contrato de igual manera representa un acuerdo económico significativo. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el nuevo contrato coloca a Kane entre los futbolistas con mayores salarios de Europa e incluso lo señala como el mejor pagado por sueldo fijo.

Las estimaciones publicadas sitúan su remuneración anual por encima de los 25 millones de euros brutos, aunque las cifras varían según los reportes y el Bayern no ha revelado oficialmente las condiciones económicas del acuerdo.

El director general del club, Jan-Christian Dreesen, calificó la renovación como un compromiso con el proyecto deportivo y destacó la importancia del delantero para el equipo.

Los registros respaldan a Harry Kane

Desde su llegada a Alemania, el delantero ha mantenido una producción goleadora que lo convirtió en una de las principales referencias ofensivas. Hasta el anuncio de su renovación, suma 156 anotaciones en 161 partidos oficiales con el Bayern.

En sus primeras tres temporadas terminó como máximo goleador de la liga alemana y consiguió dos Botas de Oro europeas, correspondientes a las campañas del 2023-24 y 2025-26; además levantó dos títulos de Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas Franz Beckenbauer.

Durante la temporada 2026-27, el inglés mantiene su presencia en el ataque bávaro, con 10 goles y ocho asistencias en 14 encuentros de todas las competiciones. Con su futuro asegurado en Múnich, Kane tendrá hasta 2029 para continuar ampliando sus estadísticas y buscar nuevos títulos con el equipo alemán.