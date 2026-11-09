Tensión en Copenhague: el derbi danés terminó entre humo y pólvora

La Superliga danesa, futbol en donde milita el futbolista mexicano Rodrigo Huescas, vivió uno de sus capítulos más tensos en los últimos años, pues el recibimiento de los hinchas del Brøndby, equipo visitante en el Parken Stadium, dio mucho de qué hablar durante la jornada dominical. El encuentro tuvo que retrasarse debido a que la visibilidad era nula por el humo ocasionado por la pirotecnia. Sin embargo, el Copenhague se impuso por la mínima.

Pero más allá del partido, el momento más llamativo fue la pasión con la que los ultras del cuadro visitante alentaron a su equipo para afrontar el juego más importante de su temporada: el clásico contra el Copenhague. No solo lo expresaron por medio de cánticos, sino también a través de humo, bengalas y pirotecnia.

La situación en el Parken Stadium provocó el retraso del silbatazo inicial del encuentro, pues los árbitros tenían que dictaminar que las condiciones fueran óptimas para el desarrollo del cotejo, lo que ocurrió cinco minutos después del recibimiento.

De igual manera, el episodio tuvo un significado especial debido a que los seguidores visitantes regresaron al Parken Stadium después de aproximadamente dos años sin poder acompañar a su equipo en este enfrentamiento. Las restricciones habían sido consecuencia de distintos incidentes registrados en anteriores ediciones del derbi.

¿Qué polémicas se han suscitado en el derbi danés?

La rivalidad entre el Brøndby y el Copenhague es una de las más intensas del futbol a nivel mundial, pues en diversas ocasiones ha estado marcada por la violencia y las polémicas protagonizadas por ambas aficiones.

Entre los capítulos más recordados se encuentra el que llevó a la Federación Danesa de Futbol a prohibir el ingreso de aficionados visitantes a los clásicos entre Brøndby y Copenhague durante dos años.

En aquella ocasión, el problema se originó cuando la afición del Brøndby comenzó a lanzar bengalas hacia los visitantes, quienes, molestos, derribaron una de las vallas de seguridad y se enfrentaron a golpes dentro del estadio.

Sin embargo, uno de los recuerdos más bochornosos se dio en 2017, cuando una edición del clásico celebrada en el estadio del Brøndby provocó que los aficionados locales comenzaran a lanzar ratas muertas a los futbolistas del Copenhague durante el encuentro, una muestra del repudio que sienten hacia su rival histórico.

¿A qué se debe la rivalidad entre ambos clubes?

La rivalidad entre Brøndby y el Copenhague va más allá de lo que sucede dentro de la cancha. Su origen está relacionado con una disputa por representar al futbol de la capital danesa. Mientras Brøndby defiende la identidad de un municipio ubicado a las afueras de Copenhague, el conjunto capitalino nació en 1992 con la intención de reunir a dos clubes históricos de la ciudad y convertirse en su principal referente. Por lo que la disputas entre ambos dejan de ser algo deportivo, para escalar hacia una cuestión de orgullo regional.