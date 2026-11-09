PASAPORTE

¿Hay que andar con el pasaporte a cuestas o es paranoia de agencia de turismo?

R. Depende de dónde pise. Para cruzar fronteras es innegociable: sin él, ninguna aerolínea te sube y ningún agente migratorio te sonríe. En vuelos dentro de Estados Unidos basta una licencia REAL ID o el pasaporte, y desde el 1 de febrero de 2026 quien llega sin identificación válida paga 45 dólares para que TSA le crea que es quien dice ser. Ya en destino la regla cambia: en varios países, como Tailandia, la policía puede pedirte identificación, y una fotocopia suele bastar.

Lo sensato: pasaporte original en la caja fuerte del hotel, copia impresa y foto en el celular. Perder el original cuesta más que cualquier souvenir.

COPIAR

¿Sirve copiar modelos de ciudades como Nueva York para mejorar servicios en México o es una comparación que no aplica?

R. La comparación sirve, siempre que se entienda el contexto. Nueva York puede congelar rentas, abrir tiendas públicas y financiar guarderías porque opera con un presupuesto municipal que rebasa los 115 mil millones de dólares y una base fiscal amplia. México ya probó versiones similares: más de 24 mil tiendas Liconsa, hoy del Bienestar, y un intento de regular precios y abasto que terminó marcado por el fraude de Segalmex, con 2,700 millones de pesos desaparecidos según auditorías oficiales.

La diferencia no está en la idea, sino en la capacidad institucional para ejecutarla. Sin recaudación suficiente, sin mercado formal de renta que pueda regularse y sin controles que aseguren que el dinero público llegue a su destino, cualquier modelo importado se vuelve aspiración más que política. Nueva York socializa el costo de consumir; México suele socializar el costo de la corrupción.

LAS RENTAS

¿Qué está haciendo México para controlar el aumento de las rentas? ¿Por qué México no le copia a Nueva York su programa para ayudar a detener el aumento de las rentas o como Francia, por ejemplo?

R. México ya lo intentó, sólo que sin el manual. La junta de rentas votó 7-1 congelar las rentas de cerca de un millón de departamentos regulados, el alcalde prepara cinco tiendas públicas y busca guarderías gratuitas, todo con un presupuesto municipal que supera los 115 mil millones de dólares. México tiene su propia versión: más de 24 mil tiendas Diconsa, hoy “del Bienestar”, cuyo organismo matriz, Segalmex, dejó un fraude de 2 mil 700 millones de pesos.

Es decir, aquí la tienda pública existe; lo que escasea es recaudación, un mercado formal de renta que pueda regularse y la costumbre de que el dinero público llegue completo a su destino. Nueva York socializa el costo de consumir; México socializa, con frecuencia, el costo de la corrupción. Sin cobrar impuestos ni rendir cuentas, el colectivismo es sólo un individualismo con mejor publicidad.