Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: "Era ahora o nunca"

Después de una temporada formidable, Harry Kane se alzó con el Balón de Oro 2026 tras superar a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal. El inglés sabía que está era su única oportunidad para ganarlo y se sintió aliviado de hacerlo.

Tras la gala, ‘The Hurry’ habló para DAZN y dejó en claro que se siente feliz de haber ganado el Balón de Oro, sobre todo porque a su edad, hacerlo más adelante, podría haber sido imposible.

Alivió y felicidad, era ahora o nunca. Nunca se sabe si voy a ganar más. Tengo 33 años y no voy a estar aquí para siempre”, afirmó.

De igual manera, enfatizó que sabía que estaba complicada la votación, sobre todo por toda la competencia que tenía, su compañero Olise, además de Lamine Yamal y Mbappé.

Kane entiende que fue una gran temporada la que hizo con el Bayern y sobre todo Inglaterra, pero lo que más valora fue el apoyo de su familia

Ha sido una temporada fantástica. Cuando he visto a mi familia, me han apoyado muchísimo y todo lo que he ganado, lo comparto con ello”, finalizó.

Harry Kane ha hecho una temporada brillante donde, sumando club y selección, anotó 73 goles en 65 partidos, consiguiendo la segunda mejor marca de todos los tiempo, solo por debajo de Lionel Messi en la 2011/12.

Los ingleses que han ganado el Balón de Oro