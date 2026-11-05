Harry Kane acaba con el reinado de Erling Haaland como el mejor pagado de Europa

Cuando estampó la firma en su nuevo acuerdo, Harry Kane se convirtió en el futbolista mejor pagado de Europa en términos de salario garantizado. La renovación del ariete inglés con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029 supera los ingresos fijos de Erling Haaland, estrella del Manchester City, de acuerdo con un reporte de The Athletic.

El club alemán hizo oficial el acuerdo este jueves 5 de noviembre, aunque no reveló las condiciones económicas. Lo que sí es un hecho, es que la operación representa el contrato más lucrativo en la historia de la entidad bávara de quien estaba en la quinta posición entre los futbolistas con mejores ingresos sólo por acuerdos con sus equipos en el Viejo Continente.

Desde que Kane llegó a Múnich hace tres años después de haber jugado con el Tottenham, tiene un impresionante raudal de 156 goles en 161 partidos con el equipo alemán. Durante su estancia ha conquistado dos títulos de Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania y recientemente fue galardonado con el Balón de Oro.

Harry Kane supera a Haaland en salario garantizado

El reporte de The Athletic coloca a Kane en la cima de los ingresos fijos entre los futbolistas de las principales ligas europeas. Su nuevo sueldo supera al de Haaland y al de otras figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aunque la comparación cambia si se incluyen los bonos por objetivos y otros incentivos.

De acuerdo con reportes de medios alemanes e ingleses, el salario fijo del capitán de Inglaterra rondaría los 35 millones de dólares brutos por temporada. Sin embargo, esa cantidad no ha sido confirmada por el Bayern.

La distinción entre salario garantizado y remuneración potencial es relevante: algunos futbolistas pueden alcanzar ingresos superiores gracias a primas por rendimiento, títulos y objetivos individuales.El Balón de Oro refuerza la apuesta del Bayern

La renovación llega pocos días después de que Kane conquistara el Balón de Oro 2026, reconocimiento que lo convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio en 25 años.

El delantero tuvo una temporada sobresaliente, con 73 goles entre el Bayern y la selección inglesa durante la campaña 2025/26. Su rendimiento, liderazgo y peso en el proyecto deportivo fueron factores centrales para que el club buscara asegurar su continuidad.

Con el nuevo contrato hasta 2029, el Bayern no solo retiene a su goleador, sino que lo coloca en la cima del mercado salarial europeo por ingresos garantizados. Una señal de la importancia que tiene Kane en el presente y el futuro del equipo alemán.

Comparativa de salarios por temporada

Harry Kane (Bayern de Múnich) – Pasa del quinto sitio al primero tras su extensión hasta 2029 y un salario calculado en 35 millones de dólares netos.

Erling Haaland (Manchester City) – Se ve superado después de la renovación de Kane al quedarse con 34.85 millones de dólares tras su mega extensión de 2025.

Kylian Mbappé (Real Madrid) – Cae al tercer sitio con 33.75 millones, cantidad que mantiene desde su llegada a España en condición de agente libre.

Vinícius Júnior (Real Madrid) – Está entre los mejores al renovar por 33.75 millones para esta temporada, en la que renovó hasta 2032.