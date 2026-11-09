Rafa Márquez cambia el CAR por la Riviera Maya para preparar a la Selección Mexicana

La rutina de la Selección Mexicana tendrá un escenario distinto. Rafael Márquez decidió salir de lo habitual y dejar por unos días el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para trasladar el campamento del Tricolor a la Riviera Maya, donde buscará afinar detalles rumbo a su primer compromiso eliminatorio como entrenador nacional.

El equipo comenzó este domingo 8 de noviembre su concentración en Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, con la mira puesta en Jamaica, rival al que enfrentará en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

La elección de una sede fuera de la capital no responde a una cuestión de comodidad o turismo. Rafael Márquez y su cuerpo técnico buscan que los futbolistas lleguen con cierta adaptación a las condiciones que encontrarán en territorio caribeño, particularmente al calor y la humedad, dos factores que pueden influir en el rendimiento durante el partido.

La sede del equipo mexicano es el Fairmont Mayakoba. El complejo cuenta con espacios para entrenamientos y recuperación física y fue utilizado por Uruguay durante la Copa del Mundo de 2026, además de recibir a Portugal durante su visita a México en marzo de este año.

El técnico nacional apuesta por una concentración más natural para que sus jugadores se adapten al calor y a la humedad que enfrentarán ante Jamaica en la Nations League.

La planificación contempla entrenamientos a nivel del mar y en un ambiente mucho más cercano al que tendrán durante su visita. Una diferencia importante respecto a las condiciones de la Ciudad de México, donde se encuentra el CAR y donde habitualmente trabaja el conjunto nacional.

El cambio de sede fue solicitado por Márquez a la Federación Mexicana de Fútbol desde octubre, cuando confirmó el plan presentado por el cuerpo técnico. La intención es aprovechar esos días para que los seleccionados tengan un primer acercamiento al clima caribeño antes de entrar a la cancha.

Rafa Márquez apuesta así por una preparación distinta, con la adaptación ambiental como parte de la estrategia deportiva. El partido de vuelta será el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, donde quedará definido el equipo que avanzará a las semifinales de la Concacaf Nations League.