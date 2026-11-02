Diego Simeone se rinde ante Harry Kane por su Balón de Oro previo al Atlético vs. Bayern

Diego Simeone no escatimó en elogios para Harry Kane, a quien reconoció como un futbolista extraordinario y un merecido ganador del Balón de Oro, en la previa del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y Bayern Múnich por la Champions League.

El entrenador argentino destacó el talento goleador del delantero inglés, pero también resaltó su compromiso colectivo y la evolución que ha mostrado a lo largo de su carrera, especialmente durante su etapa con el conjunto bávaro.

Primero quiero felicitarlo por el Balón de Oro que ha obtenido justamente. Considero que es un jugador increíble, siempre me ha gustado", expresó Simeone antes del compromiso en el estadio Metropolitano.

El técnico rojiblanco también explicó que Kane ha encontrado mejores espacios para desarrollar su futbol gracias a su madurez y experiencia dentro de las canchas.

No tengo ninguna duda de que, con el crecimiento y la maduración que ha tenido en su andar con los años, ha encontrado mejores lugares para jugar", agregó.

Simeone destaca el compromiso y los goles de Harry Kane

Más allá de su capacidad para marcar diferencias frente al arco, Diego Simeone destacó que el delantero de Bayern Múnich también aporta en otras facetas del juego y ayuda a sus compañeros cuando el equipo necesita recuperar terreno.

Aparte de no alejarse de lo que sabe hacer muy bien, que es el gol, se lo ve comprometido para el trabajo. Lo veo comprometido para sacar al equipo de atrás cuando el equipo lo necesita. Es un hombre gol", señaló el estratega argentino.

Simeone también aprovechó para destacar el impacto que jugadores como Kane pueden tener en las nuevas generaciones, al convertirse en ejemplos de talento, disciplina y trabajo.

La verdad es que hay que felicitar todo su talento porque obviamente le hace muy bien al fútbol, y sobre todo a los chicos que miran a este tipo de jugadores. Dejan un legado para los jóvenes que están mirando cómo se puede llegar también a un lugar importante trabajando", añadió.

Atlético de Madrid busca mantener su buena racha ante Bayern Múnich

El reconocimiento a Harry Kane llegó en un momento importante para el Atlético de Madrid, que atraviesa una buena dinámica de resultados y busca trasladar ese rendimiento a la máxima competición europea.

El conjunto dirigido por Diego Simeone suma nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota y ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones, incluida una victoria por 2-1 frente al Real Madrid en LaLiga.

Sin embargo, el panorama en la Champions League es diferente. Los rojiblancos ocupan el decimosexto lugar de la clasificación, con cuatro puntos después de tres jornadas, mientras que el Bayern Múnich se encuentra en la decimocuarta posición, con un punto más.

Ante este escenario, Simeone reconoció que uno de los principales retos de su equipo es encontrar la regularidad necesaria para competir al máximo nivel durante toda la temporada.