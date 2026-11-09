Liga BBVA Femenil: Árbitros listos para los Cuartos de Final de ida

La Liga Femenil BBVA designó a los árbitros para cada uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final de ida del Apertura 2026, mismos que se disputarán entre el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

América, Monterrey, Chivas, Tigres, Pumas, FC Juárez, Toluca y Pachuca son los equipos que tratarán de coronarse tras esta Liguilla. Estos son los partidos, fechas y árbitros que estarán sobre el terreno de juego para estos primeros 90 minutos en las llaves:

Pumas Vs Tigres / martes 10 de noviembre – Estadio Olímpico Universitario

En el compromiso que arrancará las hostilidades en los Cuartos de Final de ida en la Liga Femenil BBVA, Pumas recibirá en Ciudad Universitaria a las Amazonas, con la obligación de imponer condiciones y marcharse a la Sultana del Norte con ventaja en el global:

Árbitro central: Montserrat Pérez.

Árbitro asistente 1: Brayan Arturo Sosa.

Árbitro asistente 2: Cristian Geovanny Padilla.

Cuarto Árbitro: Brenda Cristina Ramírez.

Árbitro VAR: Francia María González.

Árbitro AVAR: Daniel Gabriel Martínez.

Tigres ya venció a Pumas durante la Fase Regular del Apertura 2026 al imponerse 1-3 en CDMX. Mexsport

FC Juárez Vs Chivas / martes 10 de noviembre – Estadio Olímpico Benito Juárez

En busca de dar una de las grandes campanadas en el torneo, FC Juárez recibirá a Chivas en punto de las 21:00 horas (tiempo del Centro de la CDMX) con la ilusión de comenzar a marcar un camino rumbo a las que representarían sus primeras Semifinales en la historia de la Liga Femenil BBVA.

Árbitro central: Erika Montserrat González.

Árbitro asistente 1: María Fernanda Juárez.

Árbitro asistente 2: Mauro Arturo Chaltel.

Cuarto Árbitro: Mariana Gómez.

Árbitro VAR: Lizzet Amairany García.

Árbitro AVAR: Aranza Quero.

El Estadio Olímpico Benito Juárez previo a recibir partido en el futbol de México. Mexsport

Pachuca Vs Rayadas / miércoles 11 de noviembre – Estadio Hidalgo

Para la reedición de un duelo que ya fue Final de la Liga Femenil BBVA, las Tuzas intentarán que la diferencia en la tabla de posiciones no se note una vez que salten al terreno de juego para los primeros 90 minutos de una eliminatoria que se definirá en el Gigante de Acero.

Árbitro central: Figo Rodolfo López Valle.

Árbitro asistente 1: Karla Sobeida González.

Árbitro asistente 2: Lizbeth Ibarra.

Cuarto Árbitro: Diana Velázquez.

Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja.

Árbitro AVAR: Jaime Daniel González.

Monterrey cerrará como local la eliminatoria ante Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA. Mexsport

América Vs Toluca / miércoles 11 de noviembre – Estadio Banorte

Modificando su localía debido a los compromisos que existen en el Estadio Banorte para futuras fechas, América sale como amplio favorito para esta llave de Cuartos de Final en donde Toluca añora su sitio en las Semifinales del Apertura 2026.

Árbitro central: Ximena Márquez.

Árbitro asistente 1: Damaris Saray Jiménez.

Árbitro asistente 2: Luis Javier Zamora.

Cuarto Árbitro: Cesia Deysire Campos.

Árbitro VAR: Ana Cristina Guarneros.

Árbitro AVAR: Edgar Magdaleno Castrejón.

América volverá a recibir a Toluca en la vuelta de una Liguilla; en el más reciente antecedente, las Águilas ganaron 11-4 en el global. Mexsport

BFG