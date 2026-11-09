Shedeur Sanders vuelve a la banca: Browns apuestan por Deshaun Watson ante Texans

Los Cleveland Browns volverán a confiar en Deshaun Watson como quarterback titular para la Semana 10 de la NFL, cuando reciban a los Houston Texans. De acuerdo con un reporte de ESPN, la organización planea devolverle el puesto al veterano, por lo que Shedeur Sanders regresará a la banca pese a su destacada actuación ante los New Orleans Saints.

Sanders tomó los controles de la ofensiva en la Semana 9, luego de que Watson quedara fuera del partido por una conmoción. Aunque el titular logró superar el protocolo de la NFL, Cleveland decidió mantenerlo inactivo después de una semana con poca actividad en los entrenamientos.

¿Cuáles fueron las estadísticas de Shedeur Sanders?

En su primera apertura de la temporada, Sanders completó 19 de 31 pases para 297 yardas y dos touchdowns, sin intercepciones. Su actuación incluyó una conexión de 60 yardas con el receptor novato Denzel Boston y un pase de anotación de 64 yardas a KC Concepcion.

El quarterback también mantuvo con vida a Cleveland en el tiempo extra con un envío de 39 yardas para touchdown a Harold Fannin Jr. Sin embargo, los Browns fallaron la conversión de dos puntos y terminaron perdiendo 23-22 ante New Orleans.

El entrenador en jefe Todd Monken elogió el desempeño de Sanders y destacó que, pese a llevar semanas sin trabajar regularmente con los titulares, tuvo una buena preparación y respondió cuando el equipo lo necesitó.

Watson volverá a los controles de los Cleveland Browns

La decisión de regresar a Watson mantiene la jerarquía que los Browns establecieron para esta temporada. El veterano tiene marca de 5-3 como titular y registra 1,806 yardas, siete touchdowns y tres intercepciones, con un rating de pasador de 91.2.

Así, Sanders tendrá que esperar una nueva oportunidad mientras Watson se prepara para enfrentar a Houston el próximo domingo 15 de noviembre. La pregunta ahora es cuánto margen tendrá el veterano para conservar el puesto si la ofensiva vuelve a tener dificultades.