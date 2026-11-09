Siete equipos aún no cumplen la regla de menores en Liga MX: ¿Qué sanción tendrían?

Un total de 11 equipos ya cumplieron con la regla de minutos de menor que impone la Liga MX para este Apertura 2026, sin embargo, siete podrían ser sancionados debido a que la suma de sus elementos menores de 22 años no suma los 1,170 minutos sobre el terreno de juego.

Dentro del reglamento de la Liga MX se estipula que cada uno de los clubes debe de completar con 1,170 minutos de menor una vez finalizada la Fase Regular del Apertura 2026.

Uno de los obstáculos es que no se pueden sumar más de 225 minutos por partido, por lo que, a pesar de utilizar a los prospectos en la cancha, no todos contabilizarían su actividad en el rectángulo verde.

Gilberto Mora, de 1.68 metros, debutó en la Liga MX el 18 de Agosto de 2024 frente a Santos. Mexsport

Estos son los equipos que ya cumplieron con la norma, por lo que de no sumar minutos de menor en la Jornada 17, no tendrán problema alguno:

1. Xolos / 2,616 minutos sobre el terreno de juego para la regla.

2. Necaxa / 2,367

3. Atlante / 2,301

4. América / 2,129

5. Atlas / 1,797

6. Chivas / 1,619

7. Pumas / 1,397

8. Pachuca / 1,387

9. FC Juárez / 1,233

10. Cruz Azul / 1,198

11. Atlético San Luis / 1,183

La Final del Apertura 2026 se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre; si Toluca accede, se modifica al domingo 27. Mexsport

Sanción para los que no cumplan con regla de menores

En caso de no cumplir con los 1,170 minutos de menor que exige la Liga MX para este Apertura 2026, cada uno de los infractores contará con una multa económica y una sanción de 3 puntos en la tabla de posiciones, sin importar el sitio en el que se encuentre, por lo que cinco clubes podrían salir de los peldaños de honor:

1. Toluca / 1,129 (41 faltan por sumar para la regla de menores y cumplirla)

2. Puebla / 1,154 (16’)

3. Santos / 1,134 (36’)

*4. Querétaro / 1,124 (46’)

5. León / 1,079 (91’)

6. Tigres / 1,068 (102’)

*7. Monterrey / 1,062 (108’)

* Cuentan con dos partidos por disputar antes de finalizar su participación en la Fase Regular del Apertura 2026 en la Liga MX.

La Liga MX sufrirá una pausa tras la Jornada 16 por la Fecha FIFA de noviembre. Mexsport

BFG