Harrison Mevis engrosa el desempleo después de que Rams decidieron cortarlo tras derrota ante Bills

Menos de 24 horas después de la dolorosa derrota 37-34 en tiempo extra ante los Buffalo Bills, Los Angeles Rams tomaron la decisión de cortar al pateador Harrison Mevis. La noticia, adelantada este martes 13 de octubre de 2026 por los periodistas Ian Rapoport y Mike Garafolo de NFL Network, confirma un inmediato ajuste en los equipos especiales del entrenador en jefe Sean McVay tras el colapso del lunes por la noche.

El drama de las dos patadas que sentenciaron al ‘Thiccer Kicker’

El destino de Mevis en Hollywood quedó sellado tras fallar dos goles de campo cruciales frente a Buffalo. Los errores sepultaron las aspiraciones de Los Ángeles en momentos donde el partido quemaba:

El primer aviso: Un intento de 50 yardas que mandó muy desviado hacia la izquierda durante el primer cuarto.

La falla definitiva: En plena prórroga, el defensivo Greg Rousseau desvió su patada de 48 yardas que habría significado la victoria para los angelinos.

Posteriormente, los Bills no perdonaron en la siguiente serie ofensiva y sellaron el triunfo, desatando la furia interna en la franquicia.

La demoledora frase de Sean McVay y una crisis de fondo

Al finalizar el juego en el SoFi Stadium, McVay fue tajante con el desempeño de su unidad especial:

No estuvo ni cerca de ser lo suficientemente bueno. Nos costó el partido esta noche".

Con una marca de 2-3 en la temporada, la directiva actuó con agresividad al rescindir el contrato del egresado de Missouri.

El desplome de Harrison Mevis en este inicio de la campaña 2026 justificó la drástica medida:

El peor de la liga: Marchaba en el último lugar de efectividad de la NFL con apenas un 55.6% de acierto .

La caída: Convirtió solo 5 de 9 intentos, un contraste severo considerando que el año pasado firmó una sólida recta final completando 12 de 13 oportunidades.

La salida de Mevis expone una crisis más profunda. Bajo la dirección de McVay desde 2017, la franquicia acumula la alarmante cifra de 81 patadas erradas o bloqueadas, situándose como el tercer peor registro de toda la NFL en ese rubro.

Blake Grupe: el elegido para el rescate en Los Angeles

Como parte de este movimiento de última hora, los Rams contrataron al pateador Blake Grupe, a quien firmaron directamente desde la escuadra de prácticas de los New York Jets.

Grupe, quien cuenta con experiencia previa en los New Orleans Saints e Indianapolis Colts, ostenta una efectividad del 81.9% en su carrera en la liga. Los Rams recibirán el próximo domingo a los Arizona Cardinals obligados a enderezar el rumbo en la División Oeste de la NFC.