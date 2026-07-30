Lucha de titanes: El Atlético va contra el Barça ante la RFEF por el caso de Julián Álvarez

El caso Julián Álvarez ha dado un giro radical en los despachos del futbol español. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario al FC Barcelona tras la denuncia formal presentada este día por el Atlético de Madrid.

La directiva azulgrana ya ha sido notificada por el organismo federativo y un instructor ya tramita el caso. El equipo de Joan Laporta dispone ahora de un plazo de pocos días para presentar sus alegaciones de defensa en un conflicto que amenaza con paralizar su planificación deportiva.

El 'periodo protegido': El motivo de la denuncia del Atlético

El núcleo de la demanda radica en una infracción directa al reglamento de transferencias de la FIFA y de la propia RFEF. El Atlético de Madrid acusa al Barcelona de negociar ilegalmente con el delantero argentino mientras este se encuentra dentro del denominado 'periodo protegido'.

Según la normativa internacional, este periodo abarca tres años completos desde la firma del contrato para futbolistas de entre 23 y 28 años. Julián Álvarez tiene 26 años y está vinculado a la entidad colchonera hasta junio de 2030. Al no haberse cumplido ese plazo de tres años, cualquier acercamiento o negociación directa con el entorno del jugador sin el consentimiento explícito del Atlético constituye una falta grave.

Además, la cúpula rojiblanca señala al Barça por inducir al jugador a presionar públicamente. Durante el Mundial 2026, la 'Araña' declaró públicamente su deseo de abandonar el Metropolitano para cumplir un "sueño", unas palabras que el Atlético considera orquestadas desde la Ciudad Condal.

Julián Álvarez se manifestó públicamente durante el Mundial 2026 que deseaba salir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño. AFP

Antecedentes de sanciones de la FIFA a clubes españoles

El futbol de España no es ajeno a los castigos ejemplares por infringir los reglamentos de transferencias. De hecho, los precedentes históricos aumentan la tensión en el Camp Nou:

FC Barcelona (2014): El conjunto azulgrana recibió una prohibición de fichar durante dos mercados consecutivos debido a irregularidades en la contratación de futbolistas menores de edad.

El conjunto azulgrana recibió una prohibición de fichar durante dos mercados consecutivos debido a irregularidades en la contratación de futbolistas menores de edad. Real Madrid y Atlético de Madrid (2016): Ambos clubes madrileños recibieron la misma sanción de dos ventanas de transferencias sin poder inscribir jugadores por el 'Caso Menores'. El Atlético cumplió el castigo íntegro en 2017.

Ambos clubes madrileños recibieron la misma sanción de El pacto Barça-Atlético por Griezmann (2019): El Atlético denunció al Barça por negociar con Antoine Griezmann a sus espaldas. Para evitar un juicio mayor ante la FIFA, el Barcelona tuvo que pagar 15 millones de euros adicionales en un acuerdo de paz.

Las duras sanciones que reactivan las alarmas en el Camp Nou

Si el instructor de la RFEF y los comités disciplinarios demuestran la culpabilidad del Barcelona en el caso actual, el castigo deportivo podría ser devastador. La sanción penalizaría al club con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante uno o dos periodos de transferencias.

A esto se sumarían multas económicas severas, un escenario complejo para las finanzas catalanas. Por su parte, el CEO colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, se muestra inflexible: Julián es intransferible y remite a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.