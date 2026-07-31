Barcelona anuncia el fichaje de Jesse Bisiwu: la joya belga firma hasta 2031

El FC Barcelona continúa apostando por el talento joven. El conjunto azulgrana hizo oficial el fichaje del extremo belga Jesse Bisiwu, de 18 años, quien llega procedente del Club Brujas tras firmar un contrato que lo vinculará con la institución hasta junio de 2031.

Con su incorporación, Bisiwu se convierte en el tercer refuerzo del Barcelona para la temporada 2026-27 y en una de las grandes apuestas de la directiva para fortalecer el proyecto deportivo a largo plazo.

El atacante es considerado una de las mayores promesas del futbol belga gracias a su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para desempeñarse por cualquiera de las dos bandas. Aunque todavía no ha debutado con el primer equipo del Club Brujas, sus actuaciones en la UEFA Youth League y con las selecciones juveniles de Bélgica llamaron la atención de varios clubes importantes de Europa.

¿Quién es Jesse Bisiwu, el nuevo fichaje del Barcelona?

La operación se cerró por aproximadamente 8.5 millones de euros, mientras que el Club Brujas conservará un porcentaje de una futura venta del futbolista.

En una primera etapa, Jesse Bisiwu se incorporará al Barça Atlètic, donde continuará con su proceso de formación. Sin embargo, también entrenará de manera habitual con el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick, quien evaluará su evolución de cara a futuras oportunidades.

Con este movimiento, el Barcelona reafirma su estrategia de invertir en futbolistas jóvenes con gran proyección internacional. En el club existe confianza en que Bisiwu pueda seguir un camino similar al de otras promesas que lograron consolidarse en el primer equipo y convertirse en referentes del conjunto azulgrana.