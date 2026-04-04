Hansi Flick respondió al enfado de Lamine Yamal

A pesar del triunfo por 1-2 del Barcelona ante el Atlético de Madrid, no todo fue felicidad. Lamine Yamal mostró un enfado durante el partido, mismo al que respondió el técnico Hansi Flick, donde espera que su futbolista esté mejor en la Champions League.

“No lo sé exactamente, son muchas emociones. Intentó todo para marcar el segundo gol. No todo fue perfecto, pero lo intentó. Siempre se ofreció. Tenemos dos días para preparar el próximo partido, es muy importante la Champions y estará de mejor humor”, declaró Hansi Flick tras finalizar el partido.

Hansi Flick destacó que Lamine Yamal lo intentó, pero no se le dio el gol Reuters

Hani Flick reiteró que Lamine Yamal se encontraba bien en el vestidor. “Regateó y lo intentó, pero no marcó. En el vestidor estaba bien”.

El técnico del Barcelona destacó la defensa que hizo el Atlético de Madrid, luego de quedarse con un futbolista menos.

“Se defendieron bien. Intentamos todo para marcar el segundo gol. Lo importante son los tres puntos. No es fácil jugar aquí. Tienes que hacer tu trabajo, hicimos nuestro trabajo. Hay cosas que podemos hacer mejor. Tuvimos problemas con Araújo, con Bernal. Tenemos hambre de ganar y cada partido es diferente y no es fácil”, mencionó.

El Barcelona llegó a 76 puntos y se distanció del Real Madrid, que tiene 69 Reuters

LOS PRÓXIMOS COMPROMISOS DEL BARCELONA EN LALIGA:

- 11 de abril: Barcelona vs. Espanyol (Jornada 31).

- 22 de abril: Barcelona vs. Celta (Jornada 33).

- 25 de abril: Getafe vs. Barcelona (Jornada 32).

- 2 de mayo: Osasuna vs. Barcelona (Jornada 34).

- 10 de mayo: Barcelona vs. Real Madrid (Jornada 35).