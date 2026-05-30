Arsenal es el primer subcampeón de Champions que no perdió un solo partido

Arsenal hizo historia en Budapest, ya que se convirtió en el primer equipo en terminar como subcampeón de Champions League sin perder un solo partido: 11 triunfos y 4 empates en los 15 partidos disputados correspondientes a la temporada 2025/26.

FIFA cuenta con la regla de que si un partido termina empatado tras los 90 minutos, hay Tiempo Extra, pero si éste mantiene su paridad se terminará definiendo en una tanda de penales, sin embargo, estadísticamente será considerado como empate final, no habrá ningún equipo derrotado oficialmente.

Después de 22 años, Arsenal volvió a coronarse en Premier League y llegó como campeón vigente a la Final de Champions. Reuters

Mikel Arteta y Arsenal soñaron con obtener su primer título de Champions League, solo que tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, cayeron 4-3 en la tanda de penales frente a PSG, mismos que se sumaron a la selecta lista de conjuntos con títulos consecutivos en la historia del certamen europeo.

Con 11 victorias y 4 empates en 15 partidos, Arsenal se convirtió en el primer subcampeón invicto en la historia de la Champions League. Estos fueron sus compromisos en la temporada 2025/26:

Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal / Jornada 1.

Arsenal 2-0 Olympiacos / Jornada 2.

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid / Jornada 3.

Slavia Paga 0-3 Arsenal / Jornada 4.

Arsenal 3-1 Bayern Múnich / Jornada 5.

Brujas 0-3 Arsenal / Jornada 6.

Inter de Milán 1-3 Arsenal / Jornada 7.

Arsenal 3-2 Kairat Almaty / Jornada 8.

Arsenal terminó la Fase Liga de Champions League 2026 con paso perfecto. Reuters

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal / Octavos de Final ida.

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen / Octavos de Final vuelta.

Sporting 0-1 Arsenal / Cuartos de Final ida.

Arsenal 0-0 Sporting / Cuartos de Final vuelta.

Atlético de Madrid 1-1 Arsenal / Semifinales ida.

Arsenal 1-0 Atlético de Madrid / Semifinales vuelta.

PSG 1(4)-(3)1 Arsenal / Final.

* Arsenal dejó ir la posibilidad de unirse a la selecta lista de clubes que se coronaron en Champions League de forma invicta, destacando la temporada del Bayern Múnich, cuando en 2019-20 ganó cada uno de sus 11 partidos y haciendo su gesta algo único.

BFG