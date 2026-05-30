¡Termina la sequía! Fernando Tatis da su primer jonrón del año

Fernando Tatis necesitó apenas un amague de toque de bola para dejar atrás una de las sequías más extrañas de su carrera y volver a encontrar el camino del cuadrangular.

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego conectó la tarde del sábado su primer jonrón de la temporada al castigar un lanzamiento del abridor Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, poniendo fin a una espera que se había extendido por 55 juegos y 207 turnos al bate.

La secuencia fue tan inusual como simbólica. Tatis mostró intención de tocar la bola en el primer envío del turno y, un lanzamiento después, encontró el pitcheo ideal para desaparecerlo por todo el jardín izquierdo del Nationals Park.

La conexión recorrió una distancia proyectada de 451 pies, de acuerdo con Statcast, en una tarde marcada por el viento en la capital estadounidense.

La larga ausencia de cuadrangulares había comenzado a convertirse en una anomalía estadística para uno de los bateadores más explosivos de las Grandes Ligas. De hecho, los 55 encuentros sin jonrón para abrir una campaña representan la segunda racha más larga en la historia para un jugador que previamente había conectado 40 o más cuadrangulares en una temporada.

El único antecedente peor pertenece a Carl Yastrzemski, quien tuvo que esperar 57 partidos para conectar su primer vuelacercas durante la temporada de 1972.

La falta de poder de Tatis contrastaba con los números que había construido a lo largo de su carrera. Antes del duelo del sábado acumulaba 152 jonrones en 2,808 turnos al bate, un promedio cercano a un cuadrangular cada 18.5 turnos oficiales.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a aparecer señales de recuperación. El dominicano había bateado para .480 durante sus siete juegos previos, una muestra de que estaba encontrando nuevamente comodidad en la caja de bateo.

“Creo que parte de su proceso era no intentar dar un jonrón”, explicó antes del encuentro el manager de San Diego, Craig Stammen.

“Ser un jugador de beisbol, no un bateador de jonrones. Salir y jugar beisbol. Hemos visto una versión mucho más libre de Fernando en el plato y como resultado hemos visto muchos hits”, añadió.

La buena noticia para los Padres es que la espera terminó sin afectar seriamente las aspiraciones del equipo. San Diego inició la jornada del sábado con marca de ocho juegos por encima de .500, pese a que varias de sus principales figuras han atravesado dificultades ofensivas.

Manny Machado arrancó el día con un OPS de .605, ubicado entre los bateadores calificados con menor producción ofensiva de la temporada, mientras que Jackson Merrill registraba un OPS de .606.

Ahora, con Tatis nuevamente encontrando poder en su swing, los Padres de San Diego esperan que una de sus piezas más importantes vuelva a convertirse en el bateador capaz de cambiar el rumbo de un juego con un solo contacto.