Toluca vs Tigres: ¿Hay tiempos extra o penales si empatan en la Final de Concachampions?

La Final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres definirá mucho más que al campeón de la región. Además del prestigio, el vencedor obtendrá boletos para futuras competencias internacionales como la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, por lo que cada detalle del reglamento cobra especial relevancia.

Ante la expectativa que genera el encuentro, una de las principales preguntas entre los aficionados es qué sucederá si el partido termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios.

¿Qué pasa si Toluca y Tigres empatan en la Final?

De acuerdo con el reglamento de la Concacaf, si la Final concluye con igualdad en el marcador al finalizar el tiempo regular, el partido se extenderá a tiempos extra.

Se disputarán dos periodos de 15 minutos cada uno para intentar definir al campeón dentro del terreno de juego. Durante esta fase, ambos equipos buscarán romper el empate y quedarse con el título sin necesidad de llegar a una definición desde los once pasos.

¿Hay penales en la Final de la Concachampions?

Sí. Si después de los 30 minutos de prórroga el marcador continúa empatado, el campeón se definirá mediante una tanda de penaltis.

Cada equipo ejecutará una serie inicial de cinco disparos. En caso de persistir la igualdad, la definición avanzará a muerte súbita hasta que uno de los dos clubes logre imponerse y levantar el trofeo.

El reglamento de la Concacaf establece que la Final de la Concachampions no puede terminar empatada. Por ello, si no existe un ganador al concluir los 90 minutos reglamentarios, el encuentro avanzará a tiempos extra y, de ser necesario, a una tanda de penales.

De esta manera, Toluca y Tigres saben que cualquier empate en el tiempo regular obligará a extender la batalla por el título continental hasta encontrar al nuevo campeón de la Concacaf.