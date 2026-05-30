México vs Australia: Los australianos que han jugado en Liga MX

México y Australia se preparan para un duelo de alto voltaje en Pasadena. Este amistoso internacional representa una prueba exigente para ambos equipos en su camino hacia el Mundial 2026.

Además de poder sacar un buen resultado que inyecta confianza, el Tricolor también estará sobre la mira debido a la lista de jugadores de Javier Aguirre. Ya que se espera que los que estén en la cancha, sean los elegidos para ir a la Copa del Mundo.

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¿Qué jugadores australianos han venido a México?

A lo largo de la historia, México ha sido un destino atractivo para futbolistas de todo el mundo. Grandes figuras de Sudamérica, Europa y otras regiones han llegado a la Liga MX para brillar en sus canchas.

Sin embargo, en el balompié masculino profesional, ningún jugador australiano ha debutado ni tenido paso por la máxima categoría.

En la Liga MX Femenil la historia es distinta. Dos talentosas futbolistas australianas han dejado huella: Alex Chidiac y Emily Gielnik.

Chidiac, mediocampista ofensiva con gran visión de juego y llegada al área, defendió los colores de Tigres Femenil. Su paso por las Amazonas en 2023 incluyó participación en competiciones importantes, donde aportó calidad en el mediocampo y ayudó al equipo a mantener su dominio en la liga.

Gielnik, delantera con olfato goleador y potente remate, se unió a las Rayadas. La atacante ha mostrado su clase en México, incluyendo actuaciones destacadas como hat-tricks y goles importantes que han impulsado a su equipo. Su adaptación al futbol mexicano ha sido positiva y ha generado entusiasmo entre aficionados.

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Ambas jugadoras australianas han representado con éxito el talento de su país en la Liga MX Femenil, abriendo camino para posibles futuras llegadas.

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