Selección de Irak: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

La Selección de Irak se afilió a la FIFA en 1950, luego de la fundación de los también llamados “Leones de Mesopotamia” en 1948. Su importancia cultural y social radica en el simbolismo de unidad nacional a lo largo de los conflictos bélicos.

Su mayor logro es la Copa Asiática 2007, en la que derrotaron a la Selección de Arabia Saudita. La final se disputó mientras Irak sufría una guerra civil. Han ganado en cuatro ocasiones la Copa Árabe (1964, 1966, 1985 y 1988) y cuatro más la Copa del Golfo (la más reciente en 2023).

La Selección de Irak, en sus capítulos negros registran abusos por parte del entonces régimen de Saddam Hussein. Su hijo, Uday, tenía el control del futbol en la nación. De igual modo, su mandato arrastró sanciones de la FIFA, por interferencia gubernamental y fraude en documentación de futbolistas juveniles.

Tras ganar el repechaje en Monterrey, Nuevo León, Irak logró su pase al Mundial 2026; trabajan bajo las órdenes del estratega Graham Arnold y figuras como Zidane Iqbal yAymen Hussein prometen una Irak competitiva.

Irak buscará su mejor participación en Mundiales @IraqNT_EN

DATO CURIOSO:

Uday Hussein, entonces dirigente de la federación, utilizó métodos brutales de castigo para los jugadores que supuestamente no cumplían sus expectativas. Los futbolistas eran torturados y encarcelados. Incluso los obligaban a patear balones de concreto a manera de castigo. La represión del hijo de Saddam Hussein sobre el futbol terminó con su muerte, el 22 de julio de 2003, al ser abatido por el ejército de Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 2 (1986 y 2026)

2 (1986 y 2026) Mejor posición histórica: Fase de grupos (1986)

Fase de grupos (1986) Mejor posición (Era Moderna): No aplica

No aplica Récord histórico (Partidos): 3PJ, 0JG, 0JE, 3JP

3PJ, 0JG, 0JE, 3JP Goles: 1 a favor, 4 en contra

1 a favor, 4 en contra Máximo goleador en Mundiales: Ahmed Radhi (1)

Ahmed Radhi (1) Jugador con más partidos: Natiq Hashim, Khalil Allawi, Ahmed Radhi, Abdul-Rahim Hamed, Ghanim Oraibi, Nadhim Shaker y Ali Hussein Shihab (3)

Natiq Hashim, Khalil Allawi, Ahmed Radhi, Abdul-Rahim Hamed, Ghanim Oraibi, Nadhim Shaker y Ali Hussein Shihab (3) Gol más rápido: Ahmed Radh (Minuto 59 vs Bélgica, 1986)

Ahmed Radh (Minuto 59 vs Bélgica, 1986) Racha de clasificaciones: 0

0 Confederación: AFC

FIGURA: AYMEN HUSSEIN

El delantero Aymen Hussein, actualmente con el Al-Karma SC de la denominad aLiga de Estrellas de Irak, destaca por su imponente físico. Gracias a su estatura de 1.89m hace del juego aéreo su fuerte.

Con 30 años es considerado un referente de Irak dentro y fuera de la cancha respecto a los conflictos sociales de su país. En marzo pasado marcó el gol definitivo contra Bolivia (2-1), en el repechaje que le otorgó a su selección el pase mundialista.

DT: GRAHAM ARNOLD

El australiano Graham Arnold (62 años) funge como entrenador de la Selección de Irak desde mayo del año pasado. Clasificó al Mundial a los “Leones de Mesopotamia” tras 40 años de ausencia del combinado nacional en la máxima justa deportiva de la FIFA. El estratega presume en su trayectoria a clubes como el Central Coast Mariners, en los que ganó los títulos de Premiership y Championship, mientras que en el Sydney FC se consagrócon el bicampeonato de la A-Ligue. También goza de experiencia mundialista, al dirigir a los “Socceroos” hasta los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

CALENDARIO: