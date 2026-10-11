Los audios del VAR en LaLiga desmienten el relato del Real Madrid tras la expulsión de Vinícius Júnior

En el imaginario del Real Madrid, cada contratiempo arbitral suele traducirse de inmediato en los viejos fantasmas de la conspiración Negreira. Ocurrió de nuevo sobre el césped de un Santiago Bernabéu al rojo vivo, donde la euforia por un gol que parecía sentenciar el encuentro ante el Villarreal se disipó en cuestión de segundos.

Vinicius nuevamente, con sus viejos trucos escenicos, fue el actor principal arrastrando tras de sí a los árbitros. El esférico ni siquiera había terminado de celebrar su viaje a la red cuando desde la sala VAR mandaron callar todo.

Sin embargo, más allá del relato victimista que bulle en las terminales del madridismo, la realidad fría ofrece un panorama radicalmente distinto: los árbitros fueron cristalinos y asi se nota en la comunicación que tuvieron ara expulsar a Vinicius.

¿Qué se dijeron entre árbitros para expulsar a Vinicius?

La secuencia que dinamitó el partido no admite demasiadas lecturas. En plena gestación de la jugada ofensiva, Vinícius Júnior protagonizó un inexplicable forcejeo, propinándole un claro tirón de pelo a Nathan Saliba.

La rigurosidad del reglamento vino desde el monitor. El equipo arbitral no ejecutó un plan clandestino, sino que aplicó la norma con transparencia. Alejandro Muñiz Ruiz advirtió al silbante principal, Isidro Díaz de Mera, sobre una "potencial conducta violenta", y las grabaciones difundidas por la Real Federación Española de Futbol desnudaron el rigor del protocolo: existió una falta tan evidente como evitable.

“Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol”, avisa el responsable del VAR

Vinicius se queja y burla de los árbitros

El delantero brasileño, atrapado una vez más en su propio laberinto de revoluciones, recibió la expulsión a pesar de mostyrarse atónito ante la decisión, como si no supiera que habia dado un tirón de cabellos.

Vinicius cree que hay una conspiración contra él. Reuters

Lejos de las teorías de la persecución que alimentan tertulias, la institucionalidad del cuerpo de árbitros quedó grabada como justificación de sus actos. La disputa en la liga española va más allá de los campos y el Madrid defiende que desde hace tiempo la tiene perdida en los despachos de los árbitros. Sin embargo, a veces no hay cómo aceptarlo.

El silbante especificó en la cédula que después del episidio, Vinicius siguió reclamando.