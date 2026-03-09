¡Operativo CR7! La Femexfut mueve "cielo y tierra" para traer a Cristiano Ronaldo a México

La última comunicación que hubo entre la Federación Mexicana de Futbol y la de Portugal es que Cristiano Ronaldo, habría accedido viajar a México para el duelo amistoso.

El jugador terminará de confirmar a su técnico, Roberto Martínez, este miércoles 11 de marzo, pero todo indica que estará.

Mientras eso sucede, se hacen los preparativos para la lista de jugadores que estarán contra el Tri en la reinauguración del Azteca. Cristiano Ronaldo sufre una lesión de rodilla por un desgaste muscular, pero para la fecha FIFA estaría listo.

Estadio Azteca con nueva iluminación led, de cara al Mundial 2026 Captura de pantalla

La lista de jugadores se manda a FIFA el 13 de marzo, por lo que es probable que Cristiano pueda estar incluído una vez que confirme si desea viajar o no. Para la estrella lusitana, más que jugar en el Estadio Azteca, es importante estar junto a sus compañeros que le ayudarán a tratar de despedirse en su sexto mundial de forma digna con la selección, después del fracaso en Qatar.

¿PORTUGAL CON CRISTIANO EN LA RIVIERA MAYA?

Portugal ya tiene todo listo y en dado caso llegarían a la Riviera Maya el 25 de marzo para preparar todo y trasladarse a México el 27 para pernoctar cerca del Estadio Azteca y poder jugar el 28 de marzo. Después viajarán a Estados Unidos para enfrentar al co-anfitrión del Mundial 2026.

Se hospedarán en el lujoso hotel Fairmont de Mayakoba, sitio que han elegido de igual forma para concentrar durante el Mundial cuyas habitaciones valen unos 56 mil pesos por noche. Todo hace suponer que será su base provicional ya que también Portugal quedó encuadrado en Houston ante Usbekistán y Miami contra Colombia y podría trasladarse a una de esas ciudades durnate la Copa.

Portugal llegará a la Riviera Maya Archivo

LA FEMEXFUT HACE TODO POR TENER A CRISTIANO

La Femexut rogó a la Federación Portuguesa hacer todas las diligencias para convencer a Cristiano Ronaldo de venir a jugar a México, ya que eso proyectará lo que se desea exponer como país al mundo en un juego amistoso.

De ahí que hayan solicitado e incluso aumentado el monto económico por traer a la selección portuguesa ya que también se han vendido todos los boletos justo cuando la Femexfut cambió de compañía expendedora. Ahora, un par de entradas para este juego lograan alcanzar los 4 mil pesos en la reventa.