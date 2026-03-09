César Montes se une a los 7 lesionados de México; tres se perderán el Mundial 2026

César Montes se unió a la lista de lesionados en la Selección Mexicana y, a pesar de que no correría peligro de perderse el Mundial 2026, es probable que el defensor no sea considerado para el partido ante Portugal del próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

Este día en el futbol de Rusia, César Montes arrancó como titular en el duelo donde el Lokomotiv de Moscú recibió al Ajmat Grozni. El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto del mexicano, ya que tras recibir los primeros dos goles, El Cachorro terminó lesionándose y saliendo de cambio apenas en el minuto 30 del compromiso.

César Montes podría perderse los partidos de México ante Portugal y Bélgica. Mexsport

Lokomotiv de Moscú rescató el empate para mantenerse en la contienda por el liderato en la Liga de Rusia, sin embargo, los problemas se ensanchan para Javier Aguirre de cara a una nueva convocatoria, misma en la que ya podría contar con cara uno de los futbolistas que considera para la lista final del Mundial 2026.

Estos son los futbolistas que se perderán el Mundial 2026 por lesión.

Todos los jugadores lesionados del Tri

Esta baja de César Montes se une a las lesiones que sufren otros futbolistas de la Selección Mexicana de cara a los compromisos ante Portugal y Bélgica uno a disputarse en el Estadio Azteca y otro más en la unión americana.

Se perderán el Mundial 2026 (3) / Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Chiquete Orozco son los jugadores que no podrán representar al combinado nacional en la siguiente justa veraniega debido a sus lesiones. Por lo que Javier Aguirre tendrá que considerar a otros elementos para sustituirlos.

Entre algodones (2) / Chino Huerta y Gilberto Mora sufren de pubalgia y se encuentran alejados de las canchas en busca de recuperarse y entrar en la fase final de la temporada para arriesgar y buscar uno de los 26 lugares al Mundial 2026 con el Tri. Su futuro es incierto.

Fase final de recuperación (2) / Santiago Gimenez y Mateo Chávez se encuentran lesionados pero a la brevedad podrían regresar con sus equipos para tener minutos cuanto antes y ser considerados por Javier Aguirre para los siguientes compromisos del Tri; Alexis Vega es uno de los futbolistas que estaba lesionado y este fin de semana volvió a la actividad.

BFG