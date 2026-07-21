Guillermo Ochoa: Debut, clubes, récords y todo el perfil de Paco Memo

Tal como se anticipaba desde hace meses, Guillermo Ochoa confirmó hoy su retiro del futbol profesional. El histórico portero mexicano, de 41 años, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas en la que se consolidó como uno de los grandes íconos del balompié nacional.

Guillermo Ochoa: su trayectoria a nivel de clubes

Guillermo Ochoa debutó profesionalmente en 2003 con Tigrillos Coapa, filial de Club América, y rápidamente subió al primer equipo.

En su primera etapa con las Águilas (2004-2011), se consolidó como titular indiscutible, ganando el Clausura 2005, la Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf 2006. Sus destacadas actuaciones lo llevaron a ser nominado al Balón de Oro en 2007, un hito para un portero mexicano.

Guillermo Ochoa vivió sus últimos minutos como futbolista profesional; su último partido fue durante el México Vs Chequia del Mudnial 2026. Reuters

En 2011 inició su aventura europea con el Ajaccio de Francia, donde disputó más de 100 partidos y fue clave para mantener al equipo en la Ligue 1 en varias temporadas.

Pasó luego por Málaga en 2014 (con poca continuidad), Granada 2016 (donde estableció un récord negativo de goles encajados en una temporada de LaLiga), Standard Lieja 2017 (donde levantó la Copa Belga 2017-18), Salernitana en Italia (2023), AVS en Portugal (2024) y finalmente AEL Limassol en Chipre en la temporada 2025-2026.

Regresó a América entre 2019 y 2022, rompiendo récords de vallas invictas en el club. Finalizó su etapa activa sin club desde julio de 2026.

¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana?

Ochoa debutó con la Selección Mexicana en 2005 y se convirtió rápidamente en un pilar. Participó en seis Copas del Mundo consecutivas (2006 a 2026), uniéndose a un selecto grupo de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.

Sus actuaciones en Brasil 2014, donde fue considerado uno de los mejores porteros del torneo, lo catapultaron a la fama mundial.

Fue capitán en varias etapas y su longevidad le permitió ser el portero más experimentado de la historia tricolor, aunque en sus últimos años enfrentó críticas por el nivel del equipo. Su carrera internacional culminó tras la eliminación en Octavos de Final del Mundial 2026.

Estadísticas y marcas de la carrera de Guillermo Ochoa

Debut profesional: 2003 con Tigrillos Coapa / Debut en Primera División: 2004 con Club América.

Clubes en los que jugó

Tigrillos Coapa

Tigrillos Coapa Club América (2004-2011/2019-2022)

San Luis (préstamo 2004)

Ajaccio (2011-2014)

Málaga (2014-2016)

Granada (préstamo 2016)

Standard Lieja (2017-2019)

Salernitana (2023-2024)

AVS (2024-2025)

AEL Limassol (2025-2026)

Guillermo Ochoa fue parte de la marca histórica de México al entrar de cambio en el partido ante Chequia. REUTERS

Partidos totales en clubes: 788 en total con sus 9 clubes

Club América: 425 partidos (primera y segunda etapa).

Club América: 425 partidos (primera y segunda etapa). Ajaccio: 116 partidos.

Granada: 39 partidos.

Standard Lieja: 86 partidos.

Salernitana: 41 partidos.

AEL Limassol: 26 partidos.

AVS Portugal: 23 partidos.

Málaga: 19 partidos

Tigrillos Coapa: 12 partidos.

San Luis: 1 partido.

Goles encajados: 1096 goles en toda su carrera (récord negativo como el mexicano con más goles recibidos en clubes).

Partidos con Selección Mexicana: 154 (récord histórico como portero mexicano).

Goles anotados: 0

Goles anotados: 0 Porterías en cero: 64

Debut: 15 de diciembre de 2005 (amistoso vs Hungría)

Último partido: Fase de Grupos Mundial 2026 vs Chequia

Años activo: 2005 – 2026 (más de 20 años)

Participaciones por torneo principal en Selección

Copas del Mundo FIFA: 6 ediciones (2006 a 2026) — 12 partidos disputados (principalmente como titular en 2014, 2018, 2022 y apariciones en 2026).

Copas del Mundo FIFA: 6 ediciones (2006 a 2026) — 12 partidos disputados (principalmente como titular en 2014, 2018, 2022 y apariciones en 2026). Copas de Oro Concacaf: 7 ediciones — 25 partidos (récord).

Eliminatorias Mundialistas: 33 partidos

Liga de Naciones Concacaf: 8 partidos

Copa Confederaciones: 5 partidos.

Copa América: 3 partidos

Juegos Olímpicos / Selección Sub-23: Participación en Tokio 2020 (bronce) y otros torneos juveniles.

Amistosos: 64 partidos.

TÍTULOS TOTALES

Con Club América: Clausura 2005, Campeón de Campeones 2005, Concacaf Champions Cup 2006.

Con Club América: Clausura 2005, Campeón de Campeones 2005, Concacaf Champions Cup 2006. Con Standard Lieja: Copa Belga 2017-18.

Con México: 6 Copas de Oro Concacaf (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025), Liga de Naciones Concacaf 2025, Bronce Olímpico 2020

RÉCORDS Y MARCHAS DE OCHOA