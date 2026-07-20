Memo Ochoa besó al poste y se llevó el premio

Una de las imágenes más significativas del Mundial 2026 volvió a dar de qué hablar. El beso que Guillermo Ochoa le dio a uno de los postes al finalizar el partido entre México y Chequia, en lo que terminó siendo el último encuentro de su carrera profesional, fue premiado en la televisión de Estados Unidos.

El histórico guardameta mexicano apareció en el programa FOX After Hours with James Corden, donde ganó, en tono de parodia, el reconocimiento al “Momento Más Romántico” de la Copa del Mundo.

Durante el segmento, James Corden encabezó una ceremonia inspirada en los Globos de Oro, en la que presentó algunos de los momentos más llamativos que dejó el torneo.

Entre los nominados aparecieron aficionados de México y Corea del Sur besándose en las tribunas, policías bailando con los seguidores, Sidney Cabral encontrando a su novia entre el público y, finalmente, Guillermo Ochoa besando el poste.

“Y el ganador es Guillermo Ochoa por besar el poste”, anunció Corden, provocando las risas y los aplausos del público.

Ochoa aceptó el premio

El ahora exportero de la Selección Mexicana también participó en la broma mediante un mensaje grabado, en el que agradeció el reconocimiento y aseguró que se trataba de uno de los mayores logros de su trayectoria.

Hola, chicos. No puedo creer que gané este premio. De todas las cosas que logré en mi carrera, esta podría ser de la que me siento más orgulloso”, señaló Ochoa.

El mexicano continuó con el tono humorístico del programa y lamentó no poder acudir personalmente a recibir el galardón.

“Desearía poder estar ahí en persona para poder besarlos a todos. ¡Viva México! ¡Besos a todos! Muchas gracias”, agregó.

La escena premiada ocurrió el 24 de junio, después del silbatazo final del encuentro entre México y Chequia en la Fase de Grupos del Mundial. Ochoa se acercó a su portería y besó uno de los postes como una forma de despedirse del lugar que ocupó durante gran parte de su vida.

Aquel encuentro terminó convirtiéndose en el último partido de Guillermo Ochoa como futbolista profesional, por lo que la imagen adquirió un significado especial entre los aficionados mexicanos.

Semanas después, la despedida volvió a ser protagonista, ahora en la televisión estadounidense, donde fue reconocida con humor como el “Momento Más Romántico” del Mundial 2026.