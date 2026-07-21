VIDEO: Guillermo Ochoa anuncia su retiro oficial del futbol tras el Mundial 2026

Guillermo Ochoa publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para anunciar su retiro como futbolista profesional, después de dos décadas de trayectoria. El veterano arquero de 41 años vivió con la Selección Mexicana los últimos momentos de su carrera durante el Mundial 2026, certamen que significó su histórica sexta convocatoria a una Copa del Mundo.

A través de un video con una duración de 2:38 minutos, el guardameta repasó los pasajes más emblemáticos de su recorrido en las canchas de futbol, el cual comenzó formalmente en el año 2004 vistiendo la camiseta del Club América, la institución de sus amores en el balompié de la Liga MX.

Después de ser campeón en el Clausura 2005 con los azulcremas, partió al balompié europeo, donde militó con los equipos A. C. Ajaccio (Francia), Málaga C. F., Granada C. F. (España), Standard Lieja (Bélgica) , U. S. Salernitana (Italia), AVS Futebol (Portugal) y AEL Limassol FC (Chipre), que terminó como su último club profesional.

En su video, Ochoa repasa varios de los momentos más relevantes de su carrera, destacando en su narración el penal que atajó al polaco Robert Lewandowski en el Mundial de Qatar 2022; o la gran atajada que le hizo a Neymar Junior en el Mundial de Brasil 2014. Así como los primeros juegos que tuvo con América, de donde se fue considerado como uno de los mejores porteros en la historia de la institución.

Ochoa disputó sus últimos minutos en el terreno de juego durante el partido de la fase de grupos de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). Las declaraciones de despedida del emblemático portero mexicano quedaron grabadas como el cierre de una era dorada para el marco tricolor:

"Lo di todo, lo dejé todo, en mis equipos y en la selección y hoy, entrego los guantes. El futbol me eligió para defender un marco, un escudo y la ilusión de toda una nación".





Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá, sólo habrá un instante en el que todo dependa de ti.​.. Y cuando llega ese momento, no puedes dudar".

Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y dejarlos en otras manos. A quien venga después, sólo puedo decirle una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo".