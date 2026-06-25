‘Memo’ Ochoa al borde del llanto; así se enteró de que jugaría en el Mundial

Javier ‘El Vasco’ Aguirre y Guillermo Ochoa tuvieron un emotivo momento, cuando el técnico de la Selección Mexicana le comunicó a ‘Memo’ que iba a entrar a jugar en el partido ante Chequia, en el cierre del Grupo A del Mundial 2026, en el Estadio CDMX.

‘Memo’ Ochoa estuvo al borde del llanto al saber la decisión del técnico, mientras el público coreaba al portero mexicano.

'Memo' Ochoa no se salvó del famoso "quiere volar" Reuters

“Vas a jugar”, fue lo que se alcanzó a interpretar en los labios de Javier Aguirre, que provocó una reacción del ex del América. En ese momento, los aficionados gritaban “¡Memo, Memo, Memo!”, en un video que compartió una televisora mexicana.

Y así fue, ‘Memo’ Ochoa entró a la cancha del Estadio CDMX al minuto 78 en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel. De inmediato, Edson Álvarez le puso el gafete de capitán, mientras el público lo aclamó.

Al final del encuentro, el portero mexicano recibió a su familia y agradeció a los aficionados por los momentos en que lo apoyaron. A su vez, no se salvó del “quiere volar”, por lo que fue cargado por los integrantes de la Selección Mexicana para después lanzarlo por los aires.

“Es algo muy especial para él y también para nosotros. Lo veíamos por televisión y ahora tenerlo como compañero es increíble. Es una persona que admiramos mucho por su carrera y, más allá de eso, por la persona que es fuera de la cancha. Estamos muy felices de que hoy pueda tener el homenaje que merece muchísimo”, dijo Obed Vargas.

LOS REGISTROS QUE TRAJO LA ENTRADA DE ‘MEMO’ OCHOA’:

- ‘Memo’ Ochoa se convirtió en el jugador más veterano de la Concacaf en disputar un partido de un Mundial, con 40 años y 346 días.

- 12 partidos disputó ‘Memo’ Ochoa en Mundiales.

- Se convirtió en el portero de la Concacaf con más partidos jugados en la historia del torneo.