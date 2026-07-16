McLaren en problemas; Lando Norris penalizará 10 posiciones en Bélgica

El panorama para el piloto británico Lando Norris de cara al Gran Premio de Bélgica se ha tornado cuesta arriba luego de que McLaren confirmó que el piloto tendrá que pagar una sanción de 10 posiciones el domingo ante la necesidad de realizar el cambio de diversos componentes en la unidad de potencia Mercedes.

La penalización responde a que el equipo de Woking montó una cuarta unidad de control electrónico en el auto número 1, superando el límite de tres piezas estipulado por el reglamento de la Fórmula 1 para toda la temporada.

Los vigentes campeones de constructores explicaron en un comunicado de prensa que la acumulación de incidentes mecánicos a lo largo del año precipitó esta decisión.

“La primera unidad electrónica de potencia del coche número 1 sufrió una avería grave en China, lo que impidió que Lando pudiera comenzar la carrera. La segunda unidad electrónica de potencia de Lando, instalada en Japón, tuvo que ser retirada para su reparación tras presentar problemas en los entrenamientos libres, lo que obligó a utilizar una tercera y última unidad electrónica de potencia dentro de la asignación permitida”, explicó McLaren en un comunicado de prensa.

“Si bien la segunda unidad electrónica de potencia pudo ser reparada después del Gran Premio de Japón, sufrió una avería grave en la FP2 de Mónaco y fue retirada nuevamente de nuestra asignación”.

Norris todavía busca su primera victoria del año McLaren Racing

Decisión estratégica en Spa y mejoras de Mercedes

A pesar del contratiempo, la cúpula de McLaren señaló que el cambio les permitirá utilizar una versión optimizada del software desarrollada por Mercedes-AMG, la cual implementa soluciones definitivas a los problemas de fiabilidad que arrastraban en el inicio de la temporada y que no habían podido implementar en sus dos coches.

El trazado de Spa-Francorchamps fue elegido deliberadamente para purgar el castigo debido a que las características de su pista facilitan las maniobras de adelantamiento, a diferencia de los circuitos que albergarán las próximas dos paradas del campeonato mundial.

“Hemos optado por hacer esto en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes, a diferencia de los dos eventos siguientes en Hungría y Zandvoort”, agregó la escudería.