“Amagar a la izquierda”: Se filtra la nota secreta de Pickford para tapar un potencial penal a Messi

El guardameta Jordan Pickford ha construido una reputación por su exhaustiva preparación en los penales a lo largo de su carrera con la Selección de Inglaterra. Ahora se quedó con las ganas de aplicar su meticuloso estudio, que dejó plasmado en su botella de agua y que cayó en manos de los elementos de la Selección de Argentina durante su festejo en el campo del Estadio Atlanta por su clasificación a la final de la Copa del Mundo.

La remontada albiceleste en el tiempo reglamentario dejó esas preparaciones tan metódicas y de cada uno de los jugadores completamente inservibles. El mediocampista Enzo Fernández empató el marcador al minuto 85 y el delantero Lautaro Martínez anotó el gol decisivo de cabeza en el tiempo de compensación (90+3'), sellando el pase de la Albiceleste a la gran final evitando que esta semifinal pudiera irse a un alargue y potencialmente a los penales, para los que Pickford estaba muy bien preparado.

Después del silbatazo final en el Estadio Atlanta, las cámaras de televisión captaron un momento viral: Lionel Messi se acercó a inspeccionar el acordeón de apuntes que el portero del Everton guardaba cerca de su poste.

¿Cuáles eran las instrucciones de Pickford para atajarle a Lionel Messi?

El secreto revelado : De acuerdo con los informes difundidos por el portal Sunday Guardian Live , las libretas de preparación del arquero inglés tenían perfectamente estudiados a los cobradores argentinos.

: De acuerdo con los informes difundidos por el portal , las libretas de preparación del arquero inglés tenían perfectamente estudiados a los cobradores argentinos. La orden contra el diez : Entre las instrucciones impresas y difundidas rápidamente en las redes sociales figuraba una alerta directa dirigida para detener al capitán argentino, la cual indicaba de forma textual: “amagar a la izquierda y tirarse a la derecha” .

: Entre las instrucciones impresas y difundidas rápidamente en las redes sociales figuraba una alerta directa dirigida para detener al capitán argentino, la cual indicaba de forma textual: . El plan frustrado: La estrategia mental del arquero de los Tres Leones se derrumbó debido a que el conjunto de Thomas Tuchel fue incapaz de sostener la ventaja en los últimos cinco minutos del encuentro de semifinales.

La botella de agua de Jordan Pickford se convirtió en un fenómeno viral al tener todas las claves que usaría en una potencial serie de penales ante Argentina. Redes sociales

Lionel Scaloni busca el bicampeonato del Mundo ante la Selección de España

Con este resultado, Argentina disputará la final del próximo domingo en Nueva York ante la Selección de España. El estratega Lionel Scaloni buscará conseguir el bicampeonato mundial consecutivo tras la gloria alcanzada en Catar.

Por su parte, la escuadra de Inglaterra quedó eliminada con profundos cuestionamientos tácticos hacia su cuerpo técnico, tras haber dejado ir una semifinal en la que tuvieron por un momento el boleto en sus manos.