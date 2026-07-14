Liga MX: ¿Dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026?

La emoción regresa a la Liga MX. Este jueves 16 de julio, el Estadio Victoria será testigo del partido inaugural entre Necaxa y Atlante, un duelo cargado de historia que marca el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría.

Con el torneo a la vuelta de la esquina, aficionados de todo México ya afinan sus agendas para no perderse ninguna acción de la Jornada 1.

El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante. Mexsport

Los partidos más importantes de la Jornada 1

Uno de los partidos más atractivos de la jornada. Las Chivas del Guadalajara recibirán al Toluca en el Estadio Akron el sábado 18 de julio, será un duelo de estilos bien definidos, donde el Rebaño buscará imponer su localía y el Toluca intentará comenzar el torneo con buen pie

En otro duelo importante, el Atlético de San Luis recibirá al vigente campeón Cruz Azul el viernes 17 de julio. La Máquina estrenará técnico (Joel Huiqui) y quiere pegar fuerte para aspirar al bicampeonato.

Por su parte, el Querétaro recibirá al América el sábado en La Corregidora. Los azulcremas, bajo la dirección del técnico Guillermo Almada, debutarán en el torneo con una versión renovada que genera mucha ilusión entre su afición.

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026?

Para que no te pierdas ninguna emoción de esta primer fecha, te dejamos el listado completo de dónde pasan los partidos:

Necaxa vs Atlante (Jue 16, 19:00 hrs) - FOX One

Tijuana vs Tigres (Jue 16, 21:00 hrs) - FOX One

León vs Atlas (Vie 17, 18:00 hrs) - FOX One

San Luis vs Cruz Azul (Vie 17, 19:00 hrs) - ESPN / ViX Premium / Disney+

Juárez vs Puebla (Vie 17, 21:00 hrs) - Azteca 7 / FOX One

Pumas vs Pachuca (Sáb 18, 17:00 hrs) - Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Chivas vs Toluca (Sáb 18, 18:07 hrs) - Prime Video

Jugadores de Chivas cambian de número para el Apertura 2026 Chivas

Monterrey vs Santos (Sáb 18, 19:00 hrs) - Canal 5 / TUDN