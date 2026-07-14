Liga MX: ¿Dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026?
La gloriosa Liga MX regresa a la actividad este jueves. A continuación, te decimos en qué canales pasaran los partidos de esta jornada 1
La emoción regresa a la Liga MX. Este jueves 16 de julio, el Estadio Victoria será testigo del partido inaugural entre Necaxa y Atlante, un duelo cargado de historia que marca el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría.
Con el torneo a la vuelta de la esquina, aficionados de todo México ya afinan sus agendas para no perderse ninguna acción de la Jornada 1.
Los partidos más importantes de la Jornada 1
Uno de los partidos más atractivos de la jornada. Las Chivas del Guadalajara recibirán al Toluca en el Estadio Akron el sábado 18 de julio, será un duelo de estilos bien definidos, donde el Rebaño buscará imponer su localía y el Toluca intentará comenzar el torneo con buen pie
En otro duelo importante, el Atlético de San Luis recibirá al vigente campeón Cruz Azul el viernes 17 de julio. La Máquina estrenará técnico (Joel Huiqui) y quiere pegar fuerte para aspirar al bicampeonato.
Por su parte, el Querétaro recibirá al América el sábado en La Corregidora. Los azulcremas, bajo la dirección del técnico Guillermo Almada, debutarán en el torneo con una versión renovada que genera mucha ilusión entre su afición.
¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026?
Para que no te pierdas ninguna emoción de esta primer fecha, te dejamos el listado completo de dónde pasan los partidos:
- Necaxa vs Atlante (Jue 16, 19:00 hrs) - FOX One
- Tijuana vs Tigres (Jue 16, 21:00 hrs) - FOX One
- León vs Atlas (Vie 17, 18:00 hrs) - FOX One
- San Luis vs Cruz Azul (Vie 17, 19:00 hrs) - ESPN / ViX Premium / Disney+
- Juárez vs Puebla (Vie 17, 21:00 hrs) - Azteca 7 / FOX One
- Pumas vs Pachuca (Sáb 18, 17:00 hrs) - Canal 5 / TUDN / ViX Premium
- Chivas vs Toluca (Sáb 18, 18:07 hrs) - Prime Video
- Monterrey vs Santos (Sáb 18, 19:00 hrs) - Canal 5 / TUDN
- Querétaro vs América (Sáb 18, 21:00 hrs) - FOX One